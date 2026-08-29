Stefano Accorsi papà per la quinta volta: è nato Davide. La prima foto è dolcissima

La famiglia dell’attore si allarga ancora: l’annuncio è arrivato con una foto tenerissima e pochissime parole

IPA Stefano Accorsi

In casa Stefano Accorsi, da sabato 29 agosto, si arriva a cinque. Il nome del nuovo arrivato è Davide, terzo figlio dell’attore con la moglie Bianca Vitali e quinto in totale.

L’annuncio è arrivato su Instagram, con la foto di una manina stretta attorno a un dito e un cuore blu al posto della didascalia. Sul parto e sull’ospedale, silenzio: Stefano Accorsi i momenti privati li racconta con calma, e mai per intero.

Gli auguri sono arrivati subito. Orietta Berti ha commentato con un “Congratulazioni e benvenuto al piccolo Davide” pieno di cuori, poi sono comparsi anche Mathia Cinelli e Paolo Conticini.

Stefano Accorsi e Bianca Vitali, è nato Davide

La gravidanza era stata resa pubblica il 3 luglio, con una foto di coppia e sei parole: “Anche se sembriamo in due, siamo in tre”.

Prima di Davide, in casa Accorsi, sono arrivati Lorenzo, il 21 aprile 2017, e Alberto, il 28 agosto 2020. Con Alberto l’annuncio era stato praticamente identico: una foto delle mani dei genitori intorno a quelle del figlio appena nato e un “Benvenuto Alberto”. Sei anni e un fratello dopo, Stefano Accorsi non ha cambiato metodo.

Il 2026, intanto, gli ha portato anche altro lavoro. A inizio anno è uscito nelle sale con Le cose non dette di Gabriele Muccino, film per cui aveva perso una decina di chili in due mesi.

I compleanni di fine agosto in casa Accorsi

Alberto ha spento sei candeline il 28 agosto, ventiquattr’ore prima che il fratellino venisse presentato ai followers. Il giorno dopo tocca ad Athena, la figlia nata nel 2009 dalla relazione con Laetitia Casta, che compie 17 anni proprio oggi. Cinque figli, e la fine di agosto ridotta a un calendario di torte.

Stefano Accorsi, cinque figli e una famiglia allargata

Con Laetitia Casta, attrice e modella francese, Stefano Accorsi è stato insieme dal 2003 al 2013. Da quella relazione sono nati Orlando, il 21 settembre 2006, che tra poche settimane compirà vent’anni, e Athena, che ha seguito la madre nella moda. Tra il figlio maggiore e Davide ci sono quasi due decenni di differenza.

Bianca Vitali, figlia del giornalista Aldo Vitali, lo ha conosciuto nel 2013 sul set di 1992, la serie Sky in cui Stefano Accorsi interpretava Leonardo Notte. Due anni dopo si sono sposati, con un matrimonio celebrato il 24 novembre 2015 a Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza.

Bianca Vitali, tra l’altro, in 1992 recitava. Interpretava Angelica, e dopo quella serie ha lavorato più dietro le quinte che davanti alla macchina da presa: nel 2018 risulta tra i production manager della miniserie Balalaika – Dalla Russia col pallone. Di lavoro e famiglia, comunque, i due parlano poco. Le uscite pubbliche insieme si contano, le foto di gruppo pure.

Qui entra anche il caso, il gioco del destino, chiamiamolo come vogliamo. Perché su quel set, però, non avrebbe nemmeno dovuto esserci. Era a New York per un evento di moda quando la sua agenzia le firmò il contratto a sua insaputa, costringendola a rientrare in Italia in anticipo. Stefano Accorsi l’ha poi definito “un errore fatale, che pagherà per tutta la vita”.