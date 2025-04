Sophie Nyweide, chi era l’attrice morta a 24 anni: il dolore della famiglia

Fonte: Getty Images Sophie Nyweide nel 2009

Sophie Nyweide è apparsa per l’ultima volta sullo schermo dieci anni fa, nel 2015. L’attrice, che è morta a soli 24 anni, aveva debuttato sullo schermo nel 2006, per poi interpretare la figlia di Michelle Williams e di Gael García Bernal nel film Mammoth. Diverse le sue partecipazioni alle pellicole cinematografiche al fianco delle star di Hollywood. Ad avere dato l’annuncio della sua scomparsa è stata la famiglia.

Chi era Sophie Nyweide, l’attrice morta a 24 anni

Sophie Nyweide è morta il 14 aprile, nel Vermont: è stata la famiglia a darne l’annuncio con un necrologio. Al momento la polizia sta indagando su quanto accaduto, per fare luce sulla scomparsa della giovane. “Sophie era una ragazza gentile e fiduciosa. Spesso questo la rendeva esposta a possibili abusi da parte degli altri. Scriveva e disegnava con intensità e gran parte di quest’arte raffigura la sua profondità e rappresenta anche il dolore che ha sofferto. Molti dei suoi scritti e delle sue opere sono mappe delle sue lotte e dei suoi traumi”.

Si legge nel necrologio: “Nonostante quelle mappe, diagnosi e quanto da lei rivelato, le persone a lei più vicine, così come i terapisti, gli agenti delle forze dell’ordine e altri che hanno cercato di aiutarla, sono affranti perché i loro sforzi non sono riusciti a salvarla dal suo destino. Ha provato a curarsi da sola per affrontare tutto il trauma e la vergogna che portava dentro, e questo l’ha condotta alla sua morte. Ha ripetutamente affermato che se la sarebbe cavata da sola ed è stata costretta a rifiutare il trattamento che avrebbe potuto salvarle la vita“. Per il momento, non si conoscono le cause del decesso.

La carriera in televisione e al cinema: era una “bambina prodigio”

Nata l’8 luglio 2000 a Burlington, nel Vermont, dove ha trascorso la maggior parte della sua vita dividendosi tra la sua casa e New York, Sophie Nyweide aveva solamente 6 anni al momento del debutto: era stata scelta per interpretare il suo primo film, Bella, con Tommy Blanchard. Quello era stato il primo dei numerosi film a cui aveva preso parte in seguito, affermandosi come “bambina prodigio”. Oltre che al cinema, aveva anche recitato in televisione. Nel necrologio la famiglia ha ricordato anche il suo grande talento e la naturalezza con cui era riuscita a intraprendere questa nobile e difficile professione nonostante la giovanissima età.

“Sognava (o meglio, pretendeva!) di diventare un’attrice. (…) Sembrava più felice sul set cinematografico, dove diventava qualcun altro. Era un posto sicuro per lei e traeva piacere dal cast e dalla troupe che nutrivano il suo talento e il suo benessere”. Nel corso della sua carriera, ha avuto l’opportunità di lavorare al fianco di grandi attori e attrici, registi importanti: è stata in un episodio di Law & Order, in And Then Came Love, New York Serenade, Margot at the Wedding, Noah di Darren Aronofsky e in Mammoth di Lukas Moodysson, dove aveva ricoperto il ruolo della figlia di Michelle Williams e Gael García Bernal. Non appariva sullo schermo dal 2015, nel programma What Would You Do? della BBC.