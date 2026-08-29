Sonia Bruganelli stronca le critiche social sul suo corpo: la battuta su Angelo Madonia spiazza

Ancora bodyshaming nei confronti di Sonia Bruganelli, ma lei replica con ironia agli attacchi social su età, aspetto e vita privata. E tira in ballo anche il compagno Angelo Madonia

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Sonia Bruganelli

Sui social, ormai, non basta più guardare una foto, bisogna passare al setaccio ogni dettaglio, dai denti alle rughe, dalle ciglia alle unghie, fino ad arrivare, naturalmente, anche al fidanzato. Sonia Bruganelli, però, non sembra disposta a sottoporsi in silenzio a questo incessante esame.

Dopo una serie di commenti sul suo aspetto fisico e sulla sua vita privata, l’imprenditrice ha deciso di anticipare le critiche, elencando tutto ciò che gli hater potrebbero ancora contestarle. E lo ha fatto con l’ironia tagliente che da sempre la contraddistingue.

Nel suo video c’è spazio per le critiche al viso, per l’età e persino per il compagno Angelo Madonia, più giovane di lei di dieci anni. Invece di giustificarsi, Bruganelli ha scelto di esasperare quei giudizi fino a renderli quasi grotteschi. Il messaggio, alla fine, arriva forte e chiaro: se proprio volete cercare un difetto, almeno risparmiatele la fatica di scoprirlo.

Sonia Bruganelli, la replica al bodyshaming sui social

Tutto nasce da commenti davvero poco indispensabili, anzi del tutto gratuiti ed evitabili. Ovviamente tutti dedicati al corpo di Sonia Bruganelli, come al solito quando si parla di donne. Qualcuno si concentra sulla sua bocca, qualcun altro sui denti: una specie di check-up estetico non richiesto che la ex moglie di Paolo Bonolis non ha particolarmente apprezzato.

“Ma cosa vi interessa? Ma perché mi venite a rompere su queste cose? Ma fatevi una vita”, ha replicato inizialmente senza troppi giri di parole.

Poi cambia strategia e decide di battere tutti sul tempo. Macchie sulla pelle? Presenti. Ciglia da sistemare? Anche. Rughe sul collo? Certo. Aggiungiamo pure le unghie da rifare e un anello non esattamente perfetto. Bruganelli mette insieme da sola il catalogo dei “difetti”, togliendo agli altri persino il gusto della scoperta.

Non cerca di convincere nessuno di esserne esente e non prova nemmeno a mascherarli. Al contrario, li mette sotto i riflettori e li ingigantisce fino a far apparire assurda l’attenzione riservata a dettagli che appartengono semplicemente a una persona reale. Vera.

E agli utenti che prima la pungono nei commenti e poi diventano improvvisamente affettuosi nei messaggi privati riserva un’altra frecciata: “Mi scrivete in direct, vi rispondo e allora mi volete bene. Ma fateci pace, davvero”.

La battuta su Angelo Madonia chiude la questione

Naturalmente nella grande radiografia social della vita di Sonia Bruganelli non poteva mancare Angelo Madonia. La differenza d’età tra i due – 10 anni – è uno degli argomenti preferiti di chi commenta la loro relazione e Sonia ha deciso di servire direttamente la risposta più maliziosa possibile.

“Sono anche vecchia, ho 52 anni. Il mio compagno ne ha 42 anni e sta con me perché ho i soldi”, ha ironizzato. Una frase che riassume in pochi secondi due cliché: quello sulla donna che a 52 anni dovrebbe sentirsi “vecchia” e quello sull’uomo più giovane che, evidentemente, non potrebbe innamorarsi senza un secondo fine.

Bruganelli e Madonia stanno insieme dal 2024 e la loro storia è fin da subito finita sotto la lente del gossip, anche per il passato dell’imprenditrice accanto a Paolo Bonolis, dal quale si è separata nel 2023 dopo oltre vent’anni di matrimonio.

Questa volta, però, non ci sono spiegazioni sentimentali da dare né rughe da nascondere. Lei prende tutto quello che le viene rinfacciato, lo trasforma in una battuta ironica e lo rimanda al mittente. Con un sottotesto piuttosto evidente: il problema, forse, non sono i suoi 52 anni, ma il tempo che qualcuno trova ancora per contarle le rughe.