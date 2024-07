Sinead O’ Connor, rivelate dopo un anno le cause di morte

Fonte: IPA Sinead O’ Connor

A lungo i fan si sono interrogati su quali fossero le cause della scomparsa di Sinead O’Connor, e, dopo oltre un anno, hanno ottenuto la risposta che tanto attendevano. A rendere note le motivazioni del decesso, è stato il certificato di morte della cantautrice, depositato negli scorsi giorni dalla famiglia e reso pubblico dalla stampa irlandese.

Sinead O’ Connor, quali sono le cause di morte

È passato un anno da quando Sinead O’ Connor, indimenticabile interpete di Nothing compares to you, fu ritrovata senza vita nella sua abituazione di Londra. Solo nelle scorse ore, tuttavia, sono state rese note le cause specifiche della sua morte dall’Irish Independent, che ha citato il certificato di morte ufficiale depositato dalla famiglia della cantante. A stroncare Sinead sarebbe stata una malattia polmonare ostruttiva e cronica, come si legge sul documento.

Lo scorso gennaio già un coroner britannico, che aveva compiuto accertamenti sulla scomparsa della star, aveva parlato di morte per cause naturali. Nel recente certificato, consegnato dall’ex marito John Reynolds e firmato da un medico legale di Londra, si specifica tuttavia che per la O’ Connor è stata fatale “un’esacerbazione di broncopneumopatia cronica ostruttiva e asma bronchiale insieme a un’infezione di basso grado delle vie respiratorie inferiori”. Un chiarimento importante, che mette fine a tutte le speculazioni seguite al decesso dell’artista irlandese.

La scomparsa di Sinead O’ Connor

Sinead O’ Connor fu ritrovata senza vita il 26 luglio 2023 nel suo appartamento londinese. La cantante, che aveva appena 56 anni, aveva raggiunto grande popolarità tra gli anni ’80 e ’90, conquistando la vetta delle hit parade mondiali con una cover di Nothing compares to you. Dopo il decesso, Scotland Yard aveva fornito pochi dettagl sugli ultimi giorni di O’ Connor, limitandosi a dire di non considerarne la morte come “sospetta”, e rinviando al referto definitivo di un’autopsia ogni conclusione certificata sulle cause della scomparsa.

Fonte: Getty Images

Nei giorni successivi alla morte della cantante, tuttavia, i media avevano ricordato i disordini bipolari e la forte depressione che la affliggevano da molti anni, oltre al messaggio disperato da lei diffuso nel 2022 sui social dopo il suicidio di uno dei quattro figli, il 17enne Shane. Speculazioni ed ipotesi che si sono ad ogni modo rivelate infondate, poiché tutte le indagini effettuate hanno dimostrato che i problemi di salute mentale di Sinead non erano strettamente legati al suo decesso.

Gli stessi agenti della popstar, Kenneth e Carl Papenfus, avevano scongiurato i dubbi di un gesto estremo della cantante spiegando che stava pianificando un ritorno sulle scene a tutto tondo: “Sinead stava completando un nuovo album, rivendendo le date di un nuovo tour per il 2024 e considerando le opportunità che s’erano aperte in relazione a un film da trarre dalla sua autobiografia. Aveva piani meravigliosi in atto. Siamo eternamente grati alla sua memoria e ci auguriamo possa riposare in pace”.

Ai funerali di O’Connor a Dublino, nell’agosto 2023, avevano partecipato migliaia di persone per un ultimo saluto alla tormentata artista: accanto a moltissimi cittadini comuni, avevano seguito il corteo anche star come Bono Vox, leader degli U2, e Bob Geldof, leader dei The Boomtown Rats e fondatore dell’evento benefico Live Aid.