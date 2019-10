Simona Ventura, denunciato il figlio Niccolò Bettarini dall’ex avvocato. Lei non commenta

editato in: da

Niccolò, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, è indagato per diffamazione nei confronti dall’ex avvocato Alessandra Calabrò.

Il legale lo rappresentò come parte civile nel processo di primo grado contro i quattro giovani che lo ferirono fuori dalla discoteca Old Fashion a Milano nel luglio 2018. Stando a quanto riporta l’Ansa Bettarini lo scorso marzo attaccò duramente su Instagram sia il giudice sia l’avvocato Calabrò, lamentandosi anche delle parcelle, dopo che per uno degli aggressori, condannato a 9 anni, erano stati disposti gli arresti domiciliari.

Lo sfogo è costato al figlio della Ventura una denuncia per diffamazione da parte del legale che nel frattempo aveva rimesso il mandato perché il ragazzo non aveva pagato il compenso dovuto. Del caso si sta occupando il pm di Milano Elio Ramondini.

Simona Ventura al momento non ha rilasciato dichiarazioni sull’accaduto. Non ha commentato nemmeno sui social dove aveva dato notizia invece dell’aggressione al figlio. Lo stesso comportamento per il momento è stato tenuto dal padre del ragazzo, Stefano Bettarini.

Intanto il 2 ottobre è iniziato il processo d’appello ai quattro aggressori di Niccolò, condannati in primo grado dai 5 ai 9 anni.