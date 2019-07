Simona Ventura, il figlio Niccolò mostra le cicatrici dell’aggressione un anno dopo

editato in: da

Un anno dopo la terribile aggressione di cui è stato vittima, Niccolò Bettarini mostra le cicatrici su Instagram.

Appena 12 mesi fa la vita del figlio di Simona Ventura cambiava per sempre dopo che, al termine di una serata all’Old Fashion di Milano, veniva aggredito da un gruppo di ragazzi. Prima gli insulti, poi le botte infine le coltellate e la corsa in ospedale.

Per fortuna il figlio di Super Simo e Bettarini non ha riportato lesioni gravi e, poche settimane dopo aver subito un’operazione al braccio, ha abbandonato il nosocomio. L’aggressione a Niccolò ha cambiato drasticamente non solo la sua esistenza, ma anche quella delle persone che aveva intorno.

Simona Ventura ha deciso di dedicarsi maggiormente ai figli e si è riavvicinata a Stefano Bettarini. Ha detto addio a Gerò Carraro ed è ripartita dal lavoro, accettando il trasferimento in Rai. Qualche mese dopo ha ritrovato l’amore con Giovanni Terzi.

Niccolò, bello e amatissimo su Instagram, ha raccontato in tv e sui social i momenti concitati dell’aggressione, le lacrime di Bettarini e la forza di sua madre. Un anno dopo tante cose sono cambiate, ma sul suo corpo sono ancora ben visibili i segni delle coltellate, che ha deciso di mostrare in un post su Instagram.

“Non morirò senza cicatrici – ha scritto Niccolò, commentando la foto -. Tutti noi siamo ferite viventi”. Il post di Instagram ha ottenuto moltissimi Like, ma ha anche diviso i follower, fra chi considera Niccolò un ragazzo forte e chi invece lo accusa di vittimismo.

“Chi ha sofferto di più è stata la mia famiglia – aveva raccontato il figlio maggiore di Super Simo a Verissimo, ricordando quel momento difficile -. Per la prima volta ho visto mio padre piangere. Mamma e papà sono stati entrambi molto male e vederli così mi ha fatto più male delle undici coltellate”.