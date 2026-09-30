Chi è Simo Ezzine, il papà musicista di Selma

IPA Selma

La nuova stagione di Tale e Quale Show vede tra le sue grandi protagoniste la giovane e talentuosa Selma Ezzine. La cantautrice, che si è fatta conoscere e amare dal grande pubblico televisivo grazie alla vittoria nella trasmissione Dalla strada al palco, sta dimostrando una versatilità straordinaria e doti vocali fuori dal comune. Il successo e la profonda sensibilità artistica che dimostra affondano le radici nella sua storia familiare e, in particolare, nella presenza costante e fondamentale di suo padre. Il papà musicista di Selma, noto al pubblico e nell’ambiente artistico con il nome di Simo Ezzine, è infatti la figura chiave che ha saputo trasmetterle la passione per le note e per il canto fin da quando era piccolissima, guidando con cura i suoi primi passi nel mondo delle note e accompagnandola con dedizione lungo tutto il suo percorso di crescita personale e professionale.

Chi è Simo Ezzine

Mohamed Ezzine è nato in Marocco ed è stato il primo componente della sua famiglia a trasferirsi in Italia. Il suo arrivo risale all’inizio degli anni Novanta, quando ha scelto di stabilirsi a San Giorgio del Sannio (BN) per iniziare una nuova vita. Negli anni successivi la famiglia si è stabilita a Ceppaloni, sempre nel Beneventano, dove è cresciuta anche Selma.

La sua storia unisce l’esperienza dell’immigrazione a quella della musica. Mohamed, che si è fatto conoscere con il nome Simo, ha costruito negli anni una professionalità legata alla mediazione tra culture. Il lavoro come mediatore interculturale, interprete e traduttore giurato rappresenta un’altra parte significativa della sua esperienza professionale accanto a quella di artista.

La carriera musicale di Simo Ezzine

Ma il vero amore di Simo Ezzine è stato da sempre la musica. Cantante e musicista, nel corso degli anni è si è fatto conoscere soprattutto nell’ambito degli eventi musicali locali in Campania. La sua è sempre stata una passione enorme, che inevitabilmente ha coltivato anche all’interno della famiglia. Sua figlia Selma ne è stata contagiata e Simo ne ha seguito i primi passi da bambina e poi da adulta. Non solo ha sostenuto il suo interesse per il canto, ma ne ha anche accompagnato la crescita artistica. Nonostante Simo Ezzine non abbia mai inseguito le luci del mondo dello spettacolo, la sua dedizione è stata ripagata prima con la vittoria di sua figlia del talent show Dalla Strada al Palco nel 2025, che l’ha portata a iniziare una carriera in tv. In seguito per lei è arrivata anche l’esperienza come vocalist della band di Sarabanda Celebrity e la partecipazione a Casa Sanremo prima di approdare a Tale e Quale Show.

Il rapporto con Selma

Ed è proprio la musica ad aver fatto da collante tra Simo Ezzine e Selma, che hanno un rapporto intenso e profondo. Il padre ha rappresentato una delle figure di riferimento nell’avvicinamento della cantante alla musica, sostenendone l’interesse e accompagnandola nelle prime esperienze. È stato lui per primo a riconoscere e incoraggiare le capacità vocali della figlia. I due si sono anche esibiti insieme e la musica è rimasta un elemento condiviso della loro vita. La cantante ha più volte riconosciuto il ruolo del padre nella nascita della propria passione artistica, pur avendo poi costruito un’identità musicale personale.