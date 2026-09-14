Shakira a Madrid, bagno di folla e look esplosivo: corsetto e pantaloni coordinati

IPA Shakira saluta i fan a Madrid

Shakira è arrivata a Madrid e, ancora prima di salire sul palco, ha già dato il via allo spettacolo. Ad accoglierla all’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas c’erano decine di fan, telefoni alzati, cori e quella confusione affettuosa che accompagna soltanto le star capaci di mantenere intatto il rapporto con il proprio pubblico dopo decenni di carriera. Lei, però, non si è limitata a sorridere e salutare: per il ritorno in Spagna ha scelto un look che sembrava pensato apposta per farsi notare, coloratissimo e con una decisa anima Y2K.

Shakira arriva a Madrid con corsetto e pantaloni coordinati

Per mettere piede a Madrid, Shakira ha decisamente lasciato a casa il concetto di airport look comodo e anonimo. La cantante colombiana si è presentata con un completo coordinato costruito attorno a un corsetto aderente e a un paio di pantaloni cargo, entrambi attraversati dalla stessa stampa collage nei toni del bianco, rosa, azzurro e verde.

Il bustier è il pezzo che cattura immediatamente lo sguardo. Aderente al corpo e strutturato con coppe sagomate, segue la silhouette e lascia completamente scoperte spalle e braccia. Il bordo superiore è rifinito da una sottile lavorazione verde chiaro, dettaglio quasi romantico che contrasta con l’estetica più grafica del tessuto. Sulla superficie si alternano scritte, segni, disegni e frammenti colorati, con un effetto da collage che sembra arrivato direttamente dai primi anni Duemila.

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Non serve molto per capire perché il look funzioni così bene su Shakira. È sensuale senza essere costruito come un outfit da red carpet, pop senza diventare costume di scena e soprattutto perfettamente in linea con quell’immaginario Y2K che negli ultimi anni è tornato a dominare passerelle e street style. Lei, del resto, quell’epoca non deve nemmeno citarla: l’ha vissuta da protagonista.

I pantaloni riprendono esattamente la fantasia del corsetto, ma cambiano completamente proporzioni. Sono aderenti sulla gamba ma costruiti con elementi tipici dei cargo: tasche applicate, cerniere, lacci e piccoli dettagli tridimensionali interrompono continuamente la superficie. In vita compare inoltre una cintura rosa e bianca, portata leggermente bassa sui fianchi, che rafforza ancora di più l’effetto primi Duemila.

E siccome evidentemente la sobrietà non era all’ordine del giorno, ai piedi Shakira aggiunge un paio di sandali rosa con plateau altissimo e tacco importante. Una scelta che allunga ulteriormente la figura e riprende uno dei colori dominanti della stampa. Anche qui, nessun elemento sembra scelto per sparire.

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Il bagno di folla a Madrid prima del concerto

Il look è diventato immediatamente parte dello spettacolo, ma ad aspettare Shakira a Madrid non c’erano certo soltanto i fotografi. Il suo arrivo all’aeroporto si è trasformato in un vero bagno di folla, con numerosi fan accorsi per salutarla, scattare una foto o semplicemente riuscire a vederla da vicino.

La cantante si trova nella capitale spagnola per una delle tappe più importanti del suo tour. Il primo concerto madrileno è previsto venerdì e rappresenta soltanto l’inizio: Shakira ha infatti in programma ben 12 date a Madrid, una sorta di lunga permanenza musicale che conferma quanto il suo ritorno davanti al pubblico spagnolo fosse atteso.