Serena Rossi racconta la sua Mina Settembre e si prepara per il nuovo show

Serena Rossi e Davide Devenuto, storia di un amore

Tra mille impegni, Serena Rossi è pronta per un anno ricco di sorprese e di grandi successi: l’attrice sta per tornare in tv con la fiction Mina Settembre, nella quale veste i panni della protagonista, mentre è in preparazione il suo nuovo show. E in una lunga intervista trova il tempo per raccontarsi a cuore aperto.

Serena Rossi parla di Mina Settembre

Sulle pagine de La Repubblica, la splendida attrice ha raccontato la sua esperienza sul set di Mina Settembre, la fiction Rai tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni. Il suo ruolo è quello della protagonista, una giovane assistente sociale che lavora a Napoli: sempre pronta ad affrontare casi difficili, sta vivendo un momento delicato anche dal punto di vista privato, dopo la fine del suo matrimonio e la nuova relazione appena iniziata. Inoltre, deve sciogliere un mistero che l’angustia particolarmente, un segreto che ha a che fare con il passato di suo padre da poco scomparso.

“Mina Settembre è stata parte di me per quasi un anno” – ha rivelato Serena Rossi – “Abbiamo vissuto un clima meraviglioso sul set”. Accanto a lei, per le riprese della nuova serie tv, l’attrice ha avuto grandi nomi del mondo dello spettacolo come Marina Confalone, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno. La prima, talentuosa artista di successo, ha interpretato il ruolo di Olga, mamma di Mina e donna dal carattere davvero insopportabile: “Con Marina c’è stato un rapporto speciale, di rispetto e di ascolto. Mi ha insegnato tantissime cose”.

Zeno è invece il ginecologo di cui la protagonista si innamora: “Con lui abbiamo condiviso 130 giorni di vita, ci siamo ritrovati a parlare dei figli“. Infine, Pasotti è l’ex marito di Mina: “Pare che le scene più belle siano quelle in cui litighiamo“. Serena Rossi è riuscita a portare in scena una donna dalle mille sfumature, un personaggio complesso e ricco di ambiguità. La regista Tiziana Aristarco l’ha descritta così: “Una donna empatica, che si butta nelle cose, spesso non è diplomatica, non è sempre politicamente corretta. Mina è una donna che ancora si deve trovare, e per queste sue fragilità la si ama un po’ di più”.

Serena Rossi, gli altri progetti

Grande artista a tutto tondo, Serena Rossi non si limita alla sua brillante carriera di attrice. Gettando un occhio al passato, ha confessato: “Ho sempre lavorato sodo, quando c’è passione e voglia di farlo. La musica è stata la mia prima passione, fa parte di me. Mi piace poter fare la cantante quando serve”. E il suo futuro la vede senza dubbio anche nei panni di conduttrice. A marzo sarà infatti al timone di un nuovo show su Rai1, intitolato La Canzone Segreta. Pur non potendo svelare troppo, ha raccontato qualche piccolo dettaglio: “Gli ospiti sono al centro delle nostre sorprese, si mettono in gioco le emozioni”.

Ma, nonostante i mille impegni, Serena non dimentica il suo ruolo principale: “La vera difficoltà è trovare un equilibrio tra le due parti della mia vita, quella della donna che lavora e la mamma di un bambino di quattro anni”. La bella attrice, da anni legata sentimentalmente al collega Davide Devenuto che aveva conosciuto sul set della soap Un posto al sole, ha infatti un figlio del quale è perdutamente innamorata. E, ne siamo sicuri, è sempre lui la sua prima preoccupazione.