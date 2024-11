Selena Gomez ha un altro problema di salute: “Soffro di SIBO”

Fonte: IPA Selena Gomez

Selena Gomez non si tira mai indietro quando si tratta di mettere a tacere gli haters. L’ex stellina Disney lo ha fatto di nuovo dopo la sua ultima apparizione pubblica a Los Angeles, fasciata in un elegante abito nero. Replicando ai commenti di alcuni bulli su TikTok, la cantante e attrice ha rivelato un nuovo problema di salute tenuto nascosto fino ad oggi: la SIBO.

Selena Gomez soffre di SIBO

Selena Gomez ha sfilato sul red carpet di Los Angeles alla premiere del suo nuovo film Emilia Pérez in occasione dell’American French Film Festival. In varie foto dell’evento si vede la 32enne coprirsi la pancia con una mano: tanto è bastato ai suoi detrattori per attaccare la star sul suo corpo, che già in passato è stato oggetto di attacchi e critiche feroci.

La Gomez non è rimasta in silenzio e ha risposto ai commenti sul suo peso su TikTok: “Tutto ciò mi disgusta”, ha scritto in un post per poi aggiungere: “Soffro di SIBO nel mio intestino tenue. E si infiamma”. Ha inoltre ribadito: “Non mi interessa se non sembro un omino stilizzato. Non ho quel tipo di corpo. Fine della storia. No, non sono una vittima. Sono solo umana”.

Non è la prima volta che Selena Gomez promuove apertamente l’accettazione del proprio corpo. Qualche tempo fa ha spiegato che la sua ritenzione idrica è dovuta ai suoi farmaci per il lupus, scoperto oltre dieci anni fa.

“Sinceramente, non mi interessa il mio peso perché la gente si lamenta comunque. ‘Sei troppo piccola’, ‘Sei troppo grande’, ‘Non mi entra’. ‘Meh meh meh meh'”, ha detto in un video-sfogo sui social. “Sono perfetta così come sono. Morale della favola? Ciao”.

Fonte: IPA

Che cos’è la SIBO, sintomi e cura

SIBO sta per Small Intestinal Bacterial Overgrowth e in Italia è nota come sindrome da contaminazione batterica dell’intestino tenue. È caratterizzata dall’eccessiva proliferazione di batteri nell’intestino tenue. I sintomi più frequenti sono diarrea, flatulenza e gonfiore addominale e dolore addominale cronico. Esistono forme pressoché asintomatiche caratterizzate da alternanza di stipsi e diarrea, come pure forme severe, anche se rare, caratterizzate da malassorbimento intestinale, carenza di vitamina B12 e anemia.

I pazienti a maggior rischio di SIBO sono i soggetti operati di resezione gastrica o altri interventi addominali che possano causare aderenze, gli anziani (specie sopra i 75 anni di età) e chi soffre di celiachia e intolleranza al lattosio. Per curare la SIBO è necessaria una cura ad hoc di antibiotici ma anche una dieta specifica. Niente zucchero e farine raffinate, miele, ortaggi amidacei (patate, melanzane), crucifere (cavoli, broccoli) frutta e latticini. In questo modo si riduce l’introduzione nell’organismo di polisaccaridi, oligosaccaridi e disaccaridi e i sintomi migliorano spesso velocemente.

I problemi di salute di Selena Gomez

Da quando le è stato diagnosticato il lupus nel 2013 e ha subito un trapianto di rene nel 2017, Selena Gomez ha parlato apertamente delle sue difficoltà di salute. Di recente ha anche detto che non può avere figli a causa di problemi medici che metterebbero a rischio lei e un eventuale bebè. Nonostante queste sfide, Selena mantiene un atteggiamento positivo, esprimendo gratitudine per le opzioni di maternità che ha a disposizione, come la maternità surrogata e l’adozione.

“Non è necessariamente il modo in cui l’ho immaginato. Pensavo che sarebbe successo come succede a tutti. Trovo una benedizione che ci siano persone meravigliose disposte a fare maternità surrogata o adozione, che sono entrambe grandi possibilità per me. […] Sono entusiasta di come sarà quel viaggio, ma sembrerà un po’ diverso. Alla fine della giornata, non mi interessa. Sarà mio. Sarà il mio bambino”, ha dichiarato la popstar, fidanzata dal 2023 con il cantautore Benny Blanco.