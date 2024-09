Selena Gomez sul futuro come mamma: “Non posso portare avanti una gravidanza”

Fonte: IPA Selena Gomez

Selena Gomez sta vivendo un momento di grande felicità: con una carriera alle stelle e una relazione amorosa che prosegue a gonfie vele, l’ex reginetta Disney sta riflettendo su come portare avanti i grandi sogni e obiettivi che si è prefissata per il suo futuro. Pensando alla possibilità di diventare madre, Selena ha raccontato che non potrà avere figli in modo naturale e ha condiviso i suoi sentimenti su questa situazione.

Selena Gomez, il futuro come mamma

Cantante, attrice e imprenditrice di successo: Selena Gomez, che da poco ha compiuto 32 anni, sembra vivere uno dei momenti migliori della sua vita. La protagonista di Only Murders in the Building, che oggi appare felicissima nella sua relazione amorosa con il produttore Benny Blanco, sta già immaginando il suo futuro come mamma.

Un obiettivo che, però, sembra non essere così semplice. In un’intervista per Vanity Fair, Selena ha spiegato che, a causa della sua condizione di salute, non potrà portare avanti una gravidanza: “Non l’ho mai detto, ma purtroppo non posso portare avanti una gravidanza. Ho molti problemi medici che metterebbero in pericolo la mia vita e quella del bambino. È stato qualcosa che ho dovuto elaborare per un po’”.

Nonostante ciò, Selena sente fortemente il desiderio di costruire una famiglia e non esclude la possibilità di farlo grazie all’adozione o a una madre surrogata: “Non è necessariamente il modo in cui l’ho immaginato. Pensavo che sarebbe successo come succede a tutti. Trovo una benedizione che ci siano persone meravigliose disposte a fare maternità surrogata o adozione, che sono entrambe grandi possibilità per me. […] Sono entusiasta di come sarà quel viaggio, ma sembrerà un po’ diverso. Alla fine della giornata, non mi interessa. Sarà mio. Sarà il mio bambino”.

Selena Gomez, la malattia e l’amore con Benny Blanco

A 32 anni, Selena Gomez ha già una carriera incredibile come cantante e attrice, con successi come Only Murders in the Building, il musical Emilia Pérez presentato al Festival di Cannes, il seguito di I maghi di Waverly e una linea beauty amatissima dalle ragazze.

L’attrice, che è entrata nella lista delle donne più ricche del mondo, dimostra come impegno e talento possano superare qualsiasi ostacolo, anche diagnosi che mettono alla prova la vita quotidiana. Selena applica questa lezione anche nel contesto della maternità, affrontando con coraggio le difficoltà legate alla gravidanza e alla sua salute. Dopo aver rivelato nel 2013 di soffrire di lupus e aver subito un trapianto di rene nel 2017 a causa della malattia, ha anche dovuto confrontarsi con un disturbo bipolare.

Ora, Selena continua a lavorare sulla sua salute mentale e si impegna per raccontare la sua esperienza, sensibilizzando il più possibile: nel 2022, con il documentario My Mind & Me, si è aperta al pubblico spiegando i momenti più complicati della sua diagnosi.

Condizioni complicate che Selena ha affrontato e continua ad affrontare con un sorriso, ora accanto a Benny Blanco: il produttore, che conosceva Selena da tempo grazie a collaborazioni musicali, è l’uomo che è riuscito a farle battere di nuovo il cuore dopo anni da single e con cui, forse, costruirà la sua famiglia.