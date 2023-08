Sara Sampaio, il look da spiaggia più chic dell’estate è suo

Fonte: IPA Bikini e costumi vip: i più belli di agosto

Non bastano misure da capogire per risultare sempre eleganti. Spesso le ‘bellissime’ del mondo dello spettacolo, forti di fisici statuari e slanciati, commettono qualche scivolone in fatto di stile. Soprattutto in spiaggia. Non è il caso della modella Sara Sampaio, che nonostante l’innegabile bellezza, preferisce ai micro bikini un sofisticato look da spiaggia per le vacanze in Italia. Una vera icona di stile.

Il look da spiaggia di Sara Sampaio

Niente scollature audaci o micro slip: Sara Sampaio non ha bisogno di ostentare centimetri di pelle per catturare l’attenzione. L’Angelo di Victoria’s Secret è un perfetto esempio di sobria eleganza, nella vita di tutti i giorni così come in vacanza. E il look sfoggiato in Toscana è una vera lezione di stile, sotto tutti i punti di vista. La modella portoghese si trova nel Belpaese per concedersi qualche giorno di relax, e tra una nuotata ed un’escursione, è solita condividere con i fan scatti preziosi del suo soggiorno. In particolare, in un recente post si mostra in tutto il suo splendore fasciata in un sofisticato outfit da spiaggia: top a fascia con anello centrale e pareo coordinato scelti dalla top model sono di un vivace colore azzurro, nuance perfetta per mettere in risalto l’abbronzatura.

Sara impreziosisce il look con accessori altrettanto azzeccati, come la maxi bag in crochet e gli occhiali da sole dal taglio vintage, tutto rigorosamente firmato Prada. Capelli raccolti in un semplice bun e trucco del tutto assente sono la scelta vincente di una ragazza che ha sempre fatto della bellezza acqua e sapone il suo punto di forza. “Ancora post in Italia. Questa volta dall’Italia. Scusate” scrive la Sampaio. Ma i fan sembrano apprezzare le sue polaroid dal Belpaese: “Questi colori ti stanno benissimo” scrive un follower, “lo stile in vacanza più chic” ribadisce un altro. E non si può che essere d’accordo.

Vacanze ‘made in Italy’ per la modella

Sara Sampaio si sta concedendo un vero e proprio tour tra le bellezze della penisola italiana. La modella portoghese ha iniziato il suo soggiorno in Costiera Amalfitana, tra Positano e Nerano, concedendosi una fuga tra i faraglioni di Capri. Dopo un’immancabile tappa a Roma, testimoniata da una foto di rito al Colosseo, la top model si è diretta verso la Toscana, per una dolce parentesi tra cipressi e cascine. E non mancano certo testimonianze fotografiche dal viaggio: che si tratti di ritratti make-up free, di ricercati abiti vintage o di sofisticati look da sera, la Sampaio appare sempre impeccabile e mai sopra le righe.

E di certo non è l’unica star ad aver scelto il Belpaese per le sue vacanze: Jennifer Lopez si è concessa una fuga in Costiera, mentre Heidi Klum sta trascorrendo la sua estate in compagnia del marito a Capri. Cartoline dalla Sardegna per Sofia Vergara, mentre il gladiatore Russel Crowe ha preferito le meraviglie artistiche di Roma e di Firenze. Insomma, un vero e proprio attestato di stima per l’Italia, che ogni anno continua a richiamare milioni di turisti affascinati dalla sua bellezza senza tempo.