Sara Daniele, la foto con papà Pino su Instagram: l’abbraccio più bello

Sono trascorsi sette anni dalla scomparsa di Pino Daniele, un artista che ha segnato profondamente la nostra cultura e il nostro mondo musicale. Ma che ha rappresentato tanto per chi lo ha conosciuto, amato e apprezzato come uomo prima che come cantautore e musicista. Proprio come la figlia Sara che, sempre innamorata del suo papà, non perde occasione per ricordarlo condividendo su Instagram scorci di vita vissuta, attimi tanto semplici quanto indimenticabili. Perché l’amore di una bambina, seppur cresciuta, per il suo eroe non smette mai di brillare.

Pino e Sara Daniele, l’abbraccio più bello

Riservata e bellissima, Sara Daniele aveva un legame speciale con papà Pino. Un legame tragicamente spezzato dalla morte del cantante, avvenuta nel 2015, che l’ha segnata profondamente facendola cadere in devastante abisso di sofferenza. Sara non si è mai esposta tanto, ma in più occasioni ha raccontato quanto sia stato difficile accettare una tale perdita per una giovane donna come lei che vedeva nel suo papà un vero punto di riferimento.

Ha toccato il fondo, la dolce Sara. Ha sentito che tutto era perduto, rischiando di perdere per sempre anche se stessa. Ma oggi, a distanza di sette anni, è riuscita a elaborare la morte del suo grande papà, per quanto ciò sia possibile. Anche grazie all’amore di mamma Fabiola Sciabbarrasi e della sorella Sofia, dalle quali è inseparabile.

Eppure un giorno triste come l’anniversario della scomparsa di Pino Daniele diventa occasione per lasciarsi trasportare da un dolce viaggio nei ricordi, quelli più belli che qualsiasi bimba dovrebbe avere con il proprio papà. Perché, come dice bene Sara, anche se si diventa donne non si smette mai di essere bambine e quello che da piccole poteva sembrare un “semplice” abbraccio, da grandi assume tutt’altro valore. E non smette mai di essere l’abbraccio più bello del mondo.

Il commosso ricordo di Eros Ramazzotti

Come spesso accade, tra artisti di una certa fama si creano legami professionali che nel tempo si trasformano in splendide amicizie. Pino Daniele ha sempre avuto al proprio fianco Eros Ramazzotti, tra i quali c’erano un affetto e una stima che perdurano tutt’oggi. Sono passati sette anni dalla scomparsa del cantautore napoletano, ne passeranno tanti altri ma per Eros nulla è cambiato e anche lui, come Sara Daniele, ha voluto rendergli omaggio.

Non un abbraccio nel vero senso della parola, ma sicuramente due anime che si accarezzano sono quelle che vediamo nel post che Ramazzotti ha condiviso su Instagram per il settimo anniversario della scomparsa dell’amico. Giovanissimi ma già delle grandi star della musica italiana, uniti mentre cantano e suonano insieme scambiandosi uno sguardo ricco di affetto e complicità.

“Ciao fratello, non ti dimentico! MI MANCHI ❤️🎸“, ha scritto Eros in didascalia al post. Parole scelte non a caso, perché il loro rapporto era molto di più di una semplice amicizia. In un’intervista a La Repubblica, Ramazzotti tempo fa raccontò come si erano incontrati casualmente a Parigi, per la promozione dei loro album, e di quanta emozione avesse provato nel ritrovarsi fianco a fianco con un cantautore come Pino Daniele, che per lui era un mito.

Ed è bello pensare come questa profonda amicizia sia stata in qualche modo “ereditata” dalle loro splendide figlie, Sara e Aurora, anch’esse legatissime sin da bambine.