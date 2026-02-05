Samira Lui torna sui social dopo mesi di assenza: “Attacco hacker”

IPA Samira Lui

Samira Lui è finalmente tornata sui social. Ad annunciarlo è stata lei stessa, con una stories e un post: per diverso tempo, è stata assente da Instagram, a causa di un attacco hacker. Ma questi mesi lontana dalla piattaforma le sono serviti per un maggiore contatto con la realtà. Non è un mistero, del resto: sono stati mesi densi di novità, con il successo de La Ruota della Fortuna. La Rete stessa vuole puntare maggiormente su di lei, e ora è pronta a sbarcare di nuovo sui social, con una nuova consapevolezza.

Samira Lui torna su Instagram, la verità sull’assenza

Il profilo di Samira Lui era sparito da Instagram. C’è chi ha pensato a una scelta intenzionale, in particolare dopo quanto raccontato da Fabrizio Corona. Ma non c’è alcun nesso tra le cose, e ad aver messo un punto fermo alla vicenda è stata proprio lei. “Eccomi di nuovo qui. Dopo mesi di assenza, causati da un importante attacco hacker, sono finalmente tornata in possesso del mio profilo Instagram”.

Samira Lui ha aggiunto una riflessione, tuttavia, che tocca molte persone, non solo appartenenti al mondo dello spettacolo. Ringraziando tutti i follower e i fan per l’affetto ricevuto, che in questi mesi di messa in onda non le è mancato, ha sottolineato che la lontananza dai social le è servita. “Anche se lontana, ho sentito forte il vostro affetto e il vostro calore, e di questo vi sono profondamente grata. Grazie a tutti per esserci stati, anche nel silenzio. In questi mesi ho riflettuto molto: questa assenza dai social, in fondo, non ha fatto male. Spessi ci distraggono dal mondo reale e prendersi una pausa può aiutare a ritrovare il giusto equilibrio”. Il tema dei social è molto sentito ultimamente, e sono sempre di più le star e i vip che scelgono di non usare più le piattaforme, o di limitarne l’uso.

Il successo con La Ruota della Fortuna

Gli ultimi anni sono stati abbastanza intensi per Samira Lui, ricchi di eventi, di partecipazioni televisive e poi il successo stratosferico ottenuto al fianco di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna. Dalla partecipazione alla Casa del Grande Fratello nel 2023, dove già si era distinta come concorrente, non ci è voluto molto prima di ottenere il suo primo incarico importante. La Ruota ormai va in onda sin dall’estate, ed è riuscita nell’intento di scalzare Stefano De Martino e Affari Tuoi, dando non poco filo da torcere.

A sostenerla nell’impresa di conquistare il pubblico italiano non c’è solo il fidanzato, Luigi Punzo – ha smentito la proposta di matrimonio, ma è certa che sarà il suo “per sempre” – ma anche lo Zio d’Italia, Gerry, che in questi mesi le ha dato parecchi consigli. “Gerry è un mito prima come persona e poi come professionista. C’è un rapporto di stima e di amicizia, ridiamo, ci divertiamo ed è la cosa più bella che si possa ottenere. È raro lavorare in un contesto in cui ci si diverte anche”, ha svelato a Verissimo, dove ha ricevuto un messaggio del conduttore, segno di grande stima e rispetto.