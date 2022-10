Sabrina Ferilli cambia look: il taglio e il colore cioccolato perfetti per l’autunno

Fonte: ANSA Sabrina Ferilli incanta su Instagram e ci insegna come essere semplici e sensuali

Sabrina Ferilli ci dà un taglio: la bella attrice si è regalata un cambio look per l’autunno appena iniziato, mostrandolo in anteprima sul suo profilo ufficiale Instagram. La sua lunga chioma si è trasformata in un long bob voluminoso che le arriva spalle, e anche il colore si è fatto più scuro e caldo: un fantastico castano sui toni del cioccolato, ideale per la stagione.

Sabrina Ferilli, il cambio look per l’arrivo dell’autunno

Con l’arrivo dell’autunno Sabrina Ferilli ha deciso di cambiare il suo look rimanendo fedele a se stessa. L’attrice ha dato un taglio netto alla sua lunga chioma, lasciando il posto a un bel long bob voluminoso che arriva alle spalle, che le incornicia il viso mettendone in risalto gli zigomi. Anche il colore è più scuro e intenso, uno splendido cioccolato perfetto per la stagione autunnale.

Ha detto addio al suo taglio lungo e scalato, suo marchio di fabbrica per parecchi anni, rimasto quasi sempre uguale salvo qualche variazione di colore e qualche leggera modifica nel taglio. L’attrice infatti, durante la sua lunga carriera, ha sempre lasciato la sua chioma castana, per illuminarla di tanto in tanto con qualche schiaritura bionda o qualche riflesso caramello, dall’effetto sempre naturale. Negli anni l’ha movimentata con una frangia lunga a sipario, tra i trend della stagione.

Sebbene Sabrina non si sia mai lasciata andare a dei veri colpi di testa – è proprio il caso di dirlo – in fatto di look, ha sempre mantenuto uno stile molto riconoscibile, seguendo comunque le tendenze del momento. Per questo autunno la Ferilli ha alleggerito la chioma, tagliando secondo le acconciature in voga in questo periodo: dai caschetti ai bob (sia corti che lunghi), passando per i pixie cut e tagli sbarazzini dall’effetto spettinato.

L’attrice romana, ormai da qualche tempo su Instagram, ha ceduto al selfie per mostrare a tutti i suoi fan il suo nuovo look, ovviamente apprezzatissimo. Nel giro di poche ore ha raccolto migliaia di like e commenti dei suoi follower: “Sono incantata dalla troppa bellezza”, ha scritto un’utente, “Che bella che sei con questo nuovo taglio Sabri”, ha confermato un’altra.

Sabrina Ferilli, nuovi progetti all’orizzonte

A corredo dello scatto che mostra il suo nuovo taglio, Sabrina Ferilli ha scritto solo due parole enigmatiche, ovvero “Nuove avventure”. In tantissimi si stanno già chiedendo cosa bolle in pentola per l’attrice: in questo momento la stiamo vedendo sul piccolo schermo ogni sabato sera, impegnata nello show Tu Sì Que Vales, alla guida della giuria popolare.

Il suo ruolo l’ha fatta amare, se è possibile, ancora di più dal suo pubblico, che la apprezza per la sua ironia e per il legame con Maria De Filippi, che dà spazio a siparietti divertenti.

Ma per lei potrebbero esserci nuovi progetti all’orizzonte sul fronte della recitazione. Dal prossimo gennaio infatti sarà impegnata sul set di una nuova fiction, dopo l’enorme successo de L’amore strappato, ispirato alla storia di un padre accusato ingiustamente di molestie, e Svegliati amore mio, diretta per la terza volta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. I dettagli del progetto sono ancora top secret, ma dovrebbe trattarsi di una miniserie in tre serate.