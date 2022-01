Rocío Muñoz Morales, la dedica per Raoul Bova che stringe il cuore

Venezia 2021: Rocio rispolvera il nero, ma Serena Rossi è principesca

Un periodo non proprio facile, quello di Rocío Muñoz Morales, che sui social pubblica molti momenti della sua vita. Risultata positiva al Covid, è costretta a passare il tempo da sola che però condivide con i follower sul suo profilo Instagram. Due post hanno catturato l’attenzione dei fan, perché colmi di estrema dolcezza per gli amori della sua vita: prima il messaggio a sua figlia Luna, e adesso la dedica per il suo compagno Raoul Bova, che ha scaturito una pioggia di cuori da parte dei lettori e anche dallo stesso attore.

Rocío Muñoz Morales, la dedica a Raoul Bova commuove in un periodo difficile

Rocío Muñoz Morales è chiusa in casa perché purtroppo risultata positiva al test per il Covid, e in un momento difficile come questo non si perde d’animo e trova la forza nell’amore per la sua famiglia, soprattutto per il suo compagno Raoul Bova e sua figlia Luna.

Una foto tenera la ritrae intenta a baciare il bell’attore, ma non in carne ed ossa. L’attrice, infatti, si è immortalata davanti a una foto di loro due, una gigantografia per precisione, e ha coperto se stessa posizionandosi davanti, fingendo di baciare le labbra del suo compagno, probabilmente, da ciò che ha poi scritto come dedica, sognando di poterlo fare davvero.

“Delirio da Covid 19”, ha scritto la bellissima Rocío che nella foto indossa una camicia bianca over size. “P.S.: mi manchi, Raoul Bova, si vede?”, concludendo con una risata e un cuore rivolti a lui. Si vede sì, perché pare proprio che l’attrice non veda l’ora di poter riabbracciare e baciare l’amore della sua vita appena sarà possibile. Fiume di commenti dolcissimi per il messaggio pubblicato da Rocío, tra cui quello di colleghe come Elena Sofia Ricci e Tosca D’Aquino, e tra questi anche quello del destinatario della dedica che non si è lasciato andare a chissà quali parole, ma ha risposto con una sfilza di cuori e un semplice “Anche tu” che racchiude ugualmente un sentimento profondo.

Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova, altro che crisi

Un periodo di grandi e piccoli sospetti per la coppia formata da Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova che per qualcuno era in crisi. Niente di vero, come affermato dagli stessi attori che hanno deciso fin da subito di non alimentare le voci di corridoio basate su alcuni dettagli fuorvianti. Raoul Bova, infatti, non si era presentato al suo fianco durante i Cinemagia Awards, e da lì i sospetti avevano preso il sopravvento e sembravano sempre di più confermare la crisi, alla fine smentita.

Insieme dal 2013, i due hanno messo al mondo due meravigliose bambine, Luna e Alma; il fatto che abbiano immediatamente smentito le false voci è l’ennesima conferma di come preferiscano tenere la loro vita privata come tale. Perché, si sa, qualcun altro avrebbe potuto al loro posto lasciare che si continuasse a parlare della loro storia d’amore, ma Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova non ne hanno di certo bisogno e hanno messo a tacere ogni tipo di voce non veritiera.