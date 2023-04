Roberto Vecchioni, morto il figlio Arrigo: “Dopo tanto dolore è in pace”

Roberto Vecchioni ha perso il figlio Arrigo, nato dal lungo amore con la moglie Daria Colombo. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno dal profilo Instagram del cantautore, che ha chiesto di rispettare la privacy della famiglia. Arrigo, il maggiore dei tre figli nati dal suo secondo matrimonio, è venuto a mancare dopo un periodo difficile segnato dalla malattia, del quale l’artista non ha fatto alcuna menzione nelle settimane precedenti al triste annuncio. La morte di un figlio è il dolore più grande che un genitore possa provare.

Roberto Vecchioni, addio al figlio Arrigo

Un vecchio ritratto a pellicola con un ragazzo dal sorriso sincero e generoso, corredato da poche e semplici parole: “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace”. Così Roberto Vecchioni la mattina del 18 aprile ha annunciato su Instagram e contemporaneamente su tutti i suoi canali social la notizia più triste e straziante che un genitore possa dare: il figlio Arrigo è venuto a mancare e il cantautore ha lasciato intendere che l’ultimo periodo trascorso insieme a lui non sia stato affatto facile.

Ha chiesto di rispettare la propria privacy e quella della famiglia, come sarebbe opportuno oltre che onorevole in questi casi, senza aggiungere alcun dettaglio in merito alla situazione del compianto figlio.

La famiglia “allargata” con Daria Colombo

Arrigo era il secondo figlio del cantautore lombardo, nonché poeta e professore, nato dal lungo matrimonio con Daria Colombo. Vecchioni ha sposato in seconde nozze la giornalista e scrittrice nel 1981, qualche tempo dopo aver divorziato dalla prima moglie Irene Brozzi (con la quale ha avuto la primogenita Francesca) e dopo oltre 40 anni insieme continuano a essere più uniti che mai.

Lo sono sempre stati nel nome del sentimento e delle passioni in comune che li legano, ma anche nel nome dell’amore per i tre figli Carolina, l’appena scomparso Arrigo ed Edoardo. Oggi quella di Vecchioni è una famiglia “allargata”, come si usa dire, ancor di più da quando sono arrivati i primi nipotini che hanno reso il cantautore un orgoglioso nonno. Sia Carolina che Francesca hanno dato alla luce dei figli, quest’ultima mediante fecondazione assistita.

Roberto Vecchioni, la malattia del figlio Edoardo

La vita non è facile e può riservare sorprese che non sempre sono positive e la famiglia di Roberto Vecchioni sa perfettamente cosa voglia dire. Il più giovane di casa, Edoardo, da anni è affetto da sclerosi multipla, malattia degenerativa e totalmente debilitante che gli impedisce di vivere normalmente, come i suoi coetanei. Proprio a lui il cantautore ha dedicato Le rose blu, uno dei brani più delicati e commoventi della sua carriera e una carezza per tutte le persone affette da tale patologia.

Ma, forte del sostegno di mamma e papà, Edoardo non si è mai dato per vinto e ha affinato l’arte della scrittura collaborando con alcuni importanti quotidiani italiani e mettendo nero su bianco la sua convivenza con la malattia, nel libro di Sclero – Il gioco degli imperatori, uscito nel 2011.