Roberta Beta, l’ex concorrente del “GF” operata di tumore: le sue parole

Roberta Beta

Roberta Beta è stata una della concorrenti più amate del GF, il primo, quello che ancora veniva definito come “esperimento sociale”. Quell’anno, il reality era condotto da Daria Bignardi e lei era arrivata a un soffio dalla vittoria finale. I riflettori però si sono spenti molto presto e, negli anni, ha continuato a lavorare come giornalista. Sui social è ancora molto seguita ed è qui che ha voluto raccontare di essersi sottoposta a un intervento per la rimozione di un tumore benigno che aveva sottovalutato e scambiato per una ghiandola infiammata. Su Instagram ha inoltre ribadito l’importanza della tempestività e di quanto sia stata fortunata nell’aver preso in tempo il problema.

Roberta Beta operata per adenoma, il racconto su Instagram

“Tranquilli, non ho fatto il lifting”, ha scritto sul suo profilo ufficiale al momento dell’intervento, “La vita ti sorprende sempre, purtroppo non sono sempre belle sorprese, ma sono qua, un po’ miracolata dal pellegrinaggio a Lourdes perché dopo anni ho capito che il nodulo sotto l’orecchio non era una semplice ghiandola infiammata”. Roberta Beta è poi tornata su Instagram per dare un importante aggiornamento ai suoi follower, preoccupati per le sue condizioni di salute.

“L’esame istologico è risultato negativo e meno male, visto che le dimensioni dell’adenoma erano pari ad una piccola albicocca. Sono felice e ringrazio la Madonna di Lourdes che mi ha tirato un orecchio e mi ha attenzionato su di un pallino fetente che appariva e scompariva da almeno un paio di anni. Ora che il bubbone non c’è più affan*ulo a chi mi vuole male e vado avanti sempre più sorridente!”.

Insomma, un grande spavento che si è fortunatamente risolto nel migliore dei modi. Roberta Beta non è comunque nota per mollare: ha sempre dimostrato di avere una forza incredibile, nell’affrontare la vita e le difficoltà che le si sono presentate di fronte. A cominciare dalla mancanza di lavoro, che aveva duramente raccontato sul suo Instagram.

Cosa fa oggi Roberta Beta

Un lungo sfogo che aveva affidato ai suoi social e che era stato intercettato dai migliaia di follower che la seguono ogni giorno. Roberta Beta aveva infatti raccontato di essere rimasta senza lavoro, probabilmente vittima della crisi seguita alla pandemia, e di essere molto demoralizzata dalla situazione: “È un anno che non lavoro, faccio cose, tante cose, ma il lavoro retribuito manca e francamente l’autostima va a finire sotto ai piedi”.

Dopo la conclusione della sua avventura al GF, cui ha partecipato nel corso della prima edizione, ha continuato per un certo periodo a farsi vedere in tv e – in particolare – in programmi come Buona Domenica, con Maurizio Costanzo e la sua squadra di conduttori. Dopotutto, il reality era diventato un vero e proprio fenomeno di costume. Quando però i riflettori si sono spenti, lei ha continuato a esercitare la sua professione, fino a che la crisi non l’ha fermata per un lungo periodo di tempo. Ora è però il momento di pensare alla salute: dell’adenoma, fortunatamente, non rimane che una lunga cicatrice che col tempo è destinata a scomparire.