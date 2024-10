Riki torna alla musica dopo due anni: le nuove emozionanti parole

Fonte: Ufficio stampa Riki Riki

A due anni di distanza dalla sua ultima release, Riki torna sulla scena musicale pubblicando un nuovo singolo. Quanto sei bella, questo il titolo del nuovo brano, sancisce una veste nuova per l’artista: più matura, autentica e sincera. Il brano anticipa l’uscita di un nuovo album che sarà disponibile nella primavera del 2025.

Riki, il ritorno alla musica con “Quanto sei bella”

Grande entusiasmo per i fan di Riki che, dopo averlo visto scalare le classifiche grazie anche alla sua partecipazione ad Amici, il talent di Maria De Filippi, possono finalmente tornare ad ascoltarlo in un nuovo bellissimo pezzo.

Classe 1992, nel 2017 è stato l’artista più venduto dell’anno. Il suo primo album, Perdo le parole, ha ottenuto tre dischi di platino, portandolo a un successo invidiabile.

Dopo un periodo di pausa, il cantante è pronto a tornare sulle scene: per farlo, ha scelto di rimettere al centro il suo lavoro ripartendo in un certo senso da zero e pubblicando Quanto sei bella, il singolo disponibile da venerdì 18 ottobre che anticipa Casabase, il suo quarto album in uscita nel 2025.

Scritto da Riccardo Marcuzzo e prodotto da Daniele Ruspino, Lorenzo De Leo e Matteo Galimberti, Quanto sei bella è un pezzo che si avvicina a una preparazione lenta, coronata dalla presenza di archi e di un coro gospel. Nessuna velocità, né voglia di bruciare i tempi per un pezzo che preannuncia un disco di grande valore.

“Sono passate 847 notti dalla mia ultima release. Quell’ultima notte me la ricordo bene perché non ero felice e non ero io. Stanotte invece, sarò io in tutto e per tutto. Sono pronto a tornare e a portarvi con me in questo viaggio. Quanto sei bella fuori a mezzanotte. Mi mancavate“. ha scritto Riki su Instagram proprio prima dell’uscita del brano, emozionato di tornare a cantare per i propri fan.

“Quanto sei bella “, il testo di Riki

Stare con te fa del mondo un posto facile

Dammi la mano che tutto pesa la metà

Fra le scelte resti l’unica

Mentre ti prepari

Giri in casa a piedi scalzi

Ti cambi e balli su un 3/4

Mi cambi vita e la ribalti

E non sai

Quanto sei bella, bella

Stasera quanto sei bella, bella

Quando non ci credi

E in fondo anche se

Resti in disparte

Il centro sei te

Non lo ammetti ma arrossisci

Con il vino e si intravede

Che ci incastriamo come viene

Sempre bene, sempre meglio

E osservo il tuo vestito

Le tue mani che sanno di crema

Che sanno di vita

Solo con te

Anche disperso con te

Tu allo specchio appannato

Mi credi, scappiamo e

Fuori zitto e dentro grido

Esitiamo fino all’infinito

Oltre a quei silenzi in cui tu

Non vedi

Quanto sei bella, bella

Stasera quanto sei bella, bella

Quando non ci credi

E in fondo anche se

Resti in disparte

Il centro sei te

Non ho bisogno di più

Niente sembra sia impossibile

Quanto sei bella, bella

Stasera quanto sei bella, bella

Quando non ci credi

E in fondo anche se

Resti in disparte

Il centro sei te

Non ho bisogno di più̀

Niente sembra sia Non ho bisogno di più̀

Niente sembra sia

Non ho bisogno di più̀

Niente sembra sia impossibile