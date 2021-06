Rihanna in lingerie conquista Instagram: è lei la (vera) Dea di bellezza

editato in: da

Ancora una volta, Rihanna conquista Instagram (e non solo): la “Bad Girl” per eccellenza è una vera Dea di bellezza e di ispirazione, per le donne che sono alla ricerca di un look trendy e quanto mai alla moda. La mise proposta da Riri, oltretutto, non è nemmeno poi tanto costosa e appartiene al suo brand Savage X Fenty (che vale un miliardo di dollari).

Il reggiseno in pizzo senza spalline costa poco più di 60 dollari, mentre il perizoma a vita alta che ha deciso di abbinare ha un prezzo di 24,95 dollari. L’attività imprenditoriale dell’artista sta andando alle stelle: da quando ha deciso di proporre una sua linea di lingerie, il valore del brand è salito immensamente.

Accanto alla foto, la cantante scrive: “Ho impiegato tre minuti per pensare a una didascalia… ma non ho niente da dire”. In poco più di 12 ore, sono stati più di cinque milioni i like ricevuti. Ancora oggi, Rihanna rappresenta un look pop e sensuale che difficilmente potrà essere eguagliato.

Riri non è solo una pop star: non si dedica solo alla sua musica. In effetti, ha sempre avuto a cuore altri due settori: quello della moda e del beauty in particolare. L’immagine che Rihanna ha tenuto a rimandare di sé è unica: una donna fortissima e coraggiosa, che ama sfoggiare look particolari e che non teme soprattutto il giudizio della gente.

Savage X Fenty è la linea che Rihanna ha voluto fortemente realizzare nel 2018, con l’intento di creare della biancheria intima che potesse stare bene a tutte e che valorizzasse le forme femminili. Un brand inclusivo, che punta a ogni donna, di qualsiasi taglia e colore. Il messaggio è importante: la moda non deve creare barriere, ma anzi abbatterle e farci sentire bene con noi stesse.

Il suo marchio di lingerie è in costante crescita, anche e soprattutto per i valori del brand che Riri ha saputo associare. L’inclusione è un tema quanto mai importante, così come il body positive. In base alle stime che si sono effettuate, Savage X Fenty diventerà tra i leader nel settore della biancheria intima. Un grande traguardo per Rihanna, che su Instagram non si risparmia e condivide sempre alcuni pezzi irrinunciabili delle sue collezioni. Da prendere come spunto: oltretutto, il mandarino è tra i colori top dell’estate.