Renzo Rubino si è sposato in gran segreto con Lola Amadei: i Vip presenti alla cerimonia

IPA Renzo Rubino

Un matrimonio lontano dai riflettori, celebrato con la stessa riservatezza che ha contraddistinto la loro relazione. Così Renzo Rubino, cantautore pugliese di 37 anni, e Lola Amadei, 30enne impegnata nel mondo della moda, hanno scelto di coronare la loro storia d’amore. La cerimonia si è svolta in gran segreto a Masseria Prosperi, alle porte di Otranto, in una cornice che racchiude l’essenza del Salento tra campagna rigogliosa, profumi mediterranei e il mare a pochi passi, a fare da sfondo a un giorno indimenticabile.

La coppia, da sempre restia alle luci del gossip, ha organizzato un ricevimento intimo, in cui la discrezione ha avuto il ruolo di protagonista. Nessuna concessione all’eccesso di clamore, nessuna diretta social se non poche stories condivise dagli invitati: solo amici sinceri, affetti veri e la volontà di vivere il “Sì” lontano da qualsiasi spettacolarizzazione.

Una cerimonia blindata ma ricca di emozioni

Il matrimonio si è rivelato una celebrazione sobria ed emozionante. A rendere ancora più speciale l’atmosfera, la presenza di alcuni protagonisti della musica italiana, che non hanno voluto mancare all’appuntamento. Giuliano Sangiorgi, voce dei Negramaro, ha regalato agli sposi un momento di pura emozione con una performance che ha trasformato la Masseria in un piccolo teatro a cielo aperto. Antonio Diodato, con la sua sensibilità e la sua voce inconfondibile, ha incantato gli invitati, mentre Motta ha portato la sua energia originale, contribuendo a rendere la serata ancora più speciale. Alla festa era presente anche Chiara Galiazzo, oltre a Levante che si è esibita al pianoforte in omaggio agli sposi.

Il ricevimento non ha avuto nulla di sfarzoso o eccessivo, ma la semplicità è stato l’ingrediente principale di una giornata che si è conclusa a notte fonda. Tra brindisi, sorrisi e tante canzoni che hanno fatto da colonna sonora, gli sposi hanno scelto di vivere un momento di gioia con tutti quelli che amano, senza rinunciare alla loro naturale riservatezza.

La cerimonia a Otranto

Le nozze si sono quindi celebrate in una cornice suggestiva, con la scelta consapevole di sottrarsi all’esposizione mediatica. Renzo Rubino e Lola Amadei hanno dimostrato che è possibile celebrare l’amore nella sua essenza, senza artifici e senza l’ansia di mostrarsi. Un atto di coerenza con il percorso che entrambi hanno intrapreso, lontano dalle cronache che spesso circondano i personaggi pubblici e vicino a un’idea di normalità.

La giornata si è conclusa tra risate sincere e momenti di commozione, complici anche le canzoni che gli amici presenti hanno voluto dedicare ai neo-sposi. Semplice anche l’abito indossato dalla sposa, che ha scelto di sposarsi in bianco ma senza rinunciare alle linee essenziali in armonia con la semplicità della cerimonia. La sposa ha concluso scalza, mentre lo sposo ha tenuto addosso l’abito casual con la camicia aperta sul petto fino alla fine dei festeggiamenti ai quali hanno partecipato i tanti amici presenti. Dopotutto, non poteva che essere così: si sono conosciuti sul palco e, per il suo giorno più speciale, hanno voluto ricreare l’habitat naturale per molti di loro. Ora, non resta che iniziare un nuovo cammino di vita l’uno al fianco dell’altra.