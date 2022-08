Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, vacanza di coppia con Matano. La foto su Instagram

Fonte: Getty Images Festival di Roma, Caterina Balivo immacolata. Rocio osa con il look floreale

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales hanno scelto di organizzare delle vacanze di coppia per quest’anno. E con due carissimi amici, convolati a nozze da poco: Alberto Matano e Riccardo Mannino. Quest’ultimi, reduci dalla vacanza in Sicilia e in Calabria, hanno scelto di raggiungere in Spagna Bova e la compagna. Per celebrare il momento, il conduttore de La Vita in Diretta ha condiviso uno splendido scatto su Instagram.

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: la vacanza con Alberto Matano e Riccardo Mannino

L’estate non è ancora finita, e manca ancora un po’ a settembre, il mese in cui ricomincerà la stagione televisiva e si tornerà sui set. Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono sposati da poco, e stanno vivendo la loro prima estate da marito e marito: cosa c’è di meglio di regalarsi dei viaggi, momenti che rimarranno indelebili nella memoria?

“Insieme la Spagna è più bella“. A corredo del post su Instagram, una didascalia che lascia ben poco spazio all’immaginazione e che parla di un’amicizia solida, che va ben oltre il mondo dello spettacolo. La Spagna, che è il Paese di Rocío Muñoz Morales, è la meta perfetta per vivere dei giorni speciali. L’attrice ha commentato con un “Quanto sono fortunata“, a testimonianza del legame che li unisce.

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales presenti anche al matrimonio

La riservatezza è una caratteristica tipica delle coppie in vacanza insieme: in effetti, la loro amicizia è stata proprio “scoperta” in occasione del matrimonio tra Alberto Matano e Riccardo Mannino, in cui ha officiato Mara Venier. Il compagno del conduttore, Riccardo, non è mai stato nemmeno menzionato fino a quando non è stato condiviso l’annuncio delle nozze: entrambi tengono enormemente al riserbo.

A due mesi dal matrimonio, Rocío Muñoz Morales sta facendo un po’ da “Cicerone” in Spagna alla coppia. Ben presto sarà il momento di tornare ai rispettivi lavori: a settembre ricomincerà La Vita in Diretta, mentre l’attrice sarà la madrina del Festival di Venezia. Per Raoul Bova, invece, si attende una stagione intensa: rivestirà i panni di Don Massimo, dove ha riscosso un successo stellare sostituendo Terence Hill.

Alberto Matano e Riccardo Mannino dopo il matrimonio

Anni di privacy, di riservatezza. Poi, finalmente, hanno deciso di viversi alla luce del sole, annunciando le nozze. Certo, non è stato facile, soprattutto agli inizi, perché l’attenzione pubblica si è spostata sulla coppia e gli equilibri sono in parte cambiati. “Il cambiamento vero in effetti è stato per lui, con i fotografi che ci seguivano, ma è una persona risolta, un uomo solido, vive tutto con naturalezza, è ironico”, ha raccontato Alberto Matano durante un’intervista a Repubblica.

Nonostante i flash dei fotografi e la curiosità delle persone, le cose dopo le nozze non sono cambiate in negativo. C’è stata anche un’ondata di affetto, amore e sostegno per loro. Ma c’è di più: il conduttore, alla fine, si è detto felice di aver fatto coming out. “Tanti ragazzi mi hanno scritto, vittime di bullismo, adolescenti derisi per l’aspetto fisico o l’orientamento. Condividere ha avuto un peso”.