“Presto saremo in 4”, l’annuncio di Nicole Mazzocato (al quinto mese e al settimo cielo)

Da qualche giorno circolavano delle voci a tal proposito, ma adesso non c’è più alcun dubbio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Nicole Mazzocato è in dolce attesa del suo primo bebè e lo ha annunciato con un post su Instagram che trasuda gioia e amore. L’influencer condivide la dolce attesa con il fidanzato Armando Anastasio, calciatore originario di Napoli e attuale difensore del Pordenone.

Nicole Mazzocato presto mamma, l’annuncio su Instagram

“Saremo presto in 4!!!!!”, inizia così il post condiviso su Instagram da Nicole Mazzocato, al settimo cielo per il lieto evento. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, diventerà mamma per la prima volta e dalle sue parole si percepisce tutto l’entusiasmo di questa giovane donna, pronta a vivere una delle esperienze più belle e significative della sua vita.

“Siamo estremamente felici, lieti e finalmente pronti di condividere questo dono anche con voi – scrive la bella Nicole su Instagram -. Vi starete chiedendo il motivo per il quale abbiamo aspettato a dirlo… Abbiamo deciso di condividere questa notizia con i nostri cari e godercela il più possibile, tenendola riservata. Siamo nel 5° mese… Spero possiate gioire insieme a noi di questa bella notizia. Con Amore ed affetto Armando e Nicole”.

Come ci ha tenuto a precisare nel post, l’influencer e il calciatore hanno deciso di aspettare prima di rivelare ai follower la notizia della gravidanza, scegliendo di riservarla agli amici più intimi e alla famiglia. Ormai è al quinto mese e, stando ai calcoli, il bebè (di cui non ha svelato il sesso) dovrebbe arrivare nel mese di luglio.

Nicole Mazzocato felice al fianco di Armando Anastasio

La bella Nicole Mazzocato si è fatta conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi, dopodiché è iniziata la sua ascesa come influencer e modella. Il suo profilo vanta quasi 1 milione e mezzo di follower e, nel corso del tempo, non sono mancate le voci su presunti flirt con personaggi famosi come il rapper Salmo e perfino Mario Balotelli, che lei non ha mai confermato.

Di certo adesso ha trovato la felicità al fianco del calciatore Armando Anastasio, che ha conosciuto grazie ad alcuni amici in comune circa un anno fa. È bastato poco per far scoccare la scintilla e da quando hanno iniziato a frequentarsi i due giovani non si sono più separati. Nicole non ci ha pensato due volte e per amore, praticamente da subito, ha deciso di lasciare Roma per seguire la sua dolce metà in Friuli-Venezia Giulia.

Le foto condivise da Nicole non mentono. Tra i due c’è una grande complicità fatta di sguardi, sorrisi e corpi che si sfiorano. Un amore giovane e bello, reso ancor più prezioso da quel bel pancione in bella vista.

Nicole Mazzocato, l’esperienza a Uomini e Donne

L’esperienza di Nicole Mazzocato a Uomini e Donne è stata piuttosto intensa. Dal dating show è uscita “trionfante”, come scelta dell’ex tronista Fabio Colloricchio con il qualche ha vissuto una bella storia d’amore durata quattro anni, purtroppo senza lieto fine. I due si erano già lasciati ma ai tempi tutto degenerò per via di alcune dichiarazioni di Colloricchio, impegnato a Supervivientes 2019 (l’edizione spagnola dell‘Isola dei Famosi).

In quell’occasione il modello si era lasciato andare a parole non proprio dolci nei confronti dell’influencer, al punto da costringerla ad agire per vie legali. L’aveva accusata di tradimento, cosa da lei sempre smentita, poi non le aveva risparmiato commenti poco lusinghieri sul suo aspetto fisico.

Ormai la storia con Fabio Colloricchio è soltanto un lontano ricordo e Nicole Mazzocato è felice al fianco del suo amore, Armando Anastasio. Anche il modello si è rifatto una vita e proprio con Violeta Mangrinan, donna che ha conosciuto in Honduras durante il reality spagnolo. E anche lui, come Nicole, diventerà papà la prossima estate di una bella bimba di nome Gala.