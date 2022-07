Pippo Baudo, lontano dalla TV. Come sta oggi: parla il figlio Alessandro

Fonte: IPA Pippo Baudo, come sta oggi: parla Alessandro

Se c’è un conduttore che amiamo e ricordiamo – e non importa la generazione a cui apparteniamo – è Pippo Baudo, che purtroppo non vediamo in televisione da un po’ di tempo. Si è tanto discusso di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip 6, per salutare l’ex moglie Katia Ricciarelli, ma alla fine non c’è stata ombra di Baudo. Come sta oggi? A parlare è stato il figlio “segreto” Alessandro.

Come sta oggi Pippo Baudo: le parole del figlio Alessandro

Il piccolo schermo deve tutto a Pippo Baudo, conduttore in grado di modellare totalmente la televisione. Geniale, creativo, spontaneo, ma soprattutto pioniere della conduzione, da tempo non abbiamo l’occasione di ammirare il suo enorme talento. E sulle sue condizioni non ci sono tante informazioni, tutt’altro. Intervistato dal settimanale Di Più, a parlare della salute di Baudo è il figlio Alessandro.

“Papà ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante. La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro”. Alessandro Baudo ha fornito qualche dettaglio, e si è detto ben felice di essere al fianco del suo papà “biologico”, soprattutto per trascorrere questi anni di vita insieme e creare ricordi importanti, che rimarranno per sempre.

Anche Pippo Baudo è felice della decisione del figlio, che è stato per tanti anni in Australia, dove è anche praticamente cresciuto. Al momento si trova a Terni, che dista solo un’oretta da Roma, in modo tale da poter andare a trovare suo padre in qualsiasi momento e soprattutto quando ne ha bisogno.

Chi è Alessandro Baudo, il figlio “segreto” di Pippo

Nato nel 1962, Alessandro Baudo è figlio di Pippo e Mirella Adinolfi. Quest’ultima era la moglie di Tullio Formosa, dirigente della Rai: fu proprio Formosa a riconoscere Alessandro, che ha ottenuto solamente in seguito il cognome paterno, dopo un test del DNA.

“Pippo non viveva con noi, ma lo vedevo spesso. Quando avevo sei anni l’amore tra mamma e Pippo finì. Lei si rimise con Formosa, lo raggiungemmo in Canada e poi ci spostammo in Australia. Per me Baudo era lo zio rimasto in Italia, mentre fu Formosa a crescermi, a farmi da padre. Poi, quando avevo trent’anni, Formosa si ammalò e disse a mamma di raccontarmi tutto”.

Pippo Baudo ha compiuto 86 anni a giugno

Il presentatore ha compiuto 86 anni il 7 giugno 2022. Nato nel 1936, è l’icona per eccellenza della televisione italiana, colonna portante della presentazione, uomo alla quale si sono ispirati in tanti. Il suo stile di conduzione è indimenticabile: la carriera, iniziata negli anni ’60, è ricca di successi, da Canzonissima a Sanremo.

Dal 2010 ad oggi, la sua presenza in televisione è praticamente ridotta. Durante la stagione 2015-2016, non ha presentato alcun programma e nel 2021 abbiamo potuto osservarlo nelle vesti di ballerino per una notte a Ballando con le Stelle. Da sempre estremamente riservato, Baudo si sta godendo questi anni, raccogliendo i frutti del suo lavoro, ma anche dei suoi affetti, tra il figlio Alessandro, la figlia Tiziana e i nipoti.