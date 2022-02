Penelope Cruz, la romantica dedica di Javier Bardem che tutte vorremmo

Venezia 2021, Penelope illumina il red carpet. Serena chiude in bellezza

Javier Bardem e Penelope Cruz sono una delle poche coppie di Hollywood che resiste al trascorrere del tempo e che, anzi, dal tempo trascorso insieme ha saputo trarre forza e rinvigorimento.

Lo dimostrano a ogni apparizione pubblica, quando i loro sguardi si incontrano sul red carpet tra una foto e l’altra e le loro mani si avvolgono e li avvolgono una accanto all’altro. Così è stato anche in occasione dei Goya, premi che rappresentano l’equivalente degli Oscar ma per il cinema spagnolo, in cui Bardem si è aggiudicato la statuetta come miglior attore protagonista per la sua interpretazione ne Il capo perfetto.

I due non solo hanno calcato il tappeto rosso con la solita complicità che li contraddistingue, ma sono stati protagonisti anche di uno dei momenti più romantici degli ultimi anni.

La dedica di Javier Bardem per Penelope Cruz

Al momento di alzarsi e ritirare il premio come miglior attore Javier Bardem ha abbracciato la moglie e si è diretto verso il palco. Poi, senza toglierle gli occhi di dosso, le ha dedicato la vittoria: “Penelope è la donna che amo, rispetto, ammiro e celebro ogni giorno. Leonardo e Luna sono il più bel regalo che la vita ci ha fatto, mamma e papà vi adorano”, ha detto prima di rivolgere un pensiero anche alla madre, Pilar Bardem, anch’essa attrice e scomparsa lo scorso anno: “La donna che mi ha insegnato a vivere, l’amore e la passione per questo mestiere meraviglioso e interessante, che è stata un esempio etico e di impegno”.

Javier Bardem e Penelope Cruz, uniti più che mai

In platea, una commossa Penelope Cruz ha assistito al trionfo del marito e si è emozionata nel sentirgli pronunciare quelle parole piene di sentimento dopo quasi dodici anni di matrimonio. Perché in fondo noi li vediamo sempre al massimo del loro splendore, quando sono sotto i riflettori e tutto sembra perfetto, ma per andare avanti ed essere una famiglia unita e affiatata nonostante gli impegni, nonostante un lavoro che mette a dura prova le relazioni, serve dedizione e serve il vero amore. Penelope Cruz e Javier Bardem sono sposati dal 2010 e dopo due figli, tanti film (insieme e separati) e numerosi premi, sono ancora l’uno il più grande fan dell’altra.

Javier Bardem e Penelope Cruz, insieme anche agli Oscar

Rivedremo presto insieme i due attori sul tappeto rosso degli Oscar: entrambi infatti sono candidati come migliori attori protagonisti, lui per Being the Ricardos, lei per Madres Paralelas di Pedro Almodovar. La cerimonia di premiazione si terrà il 27 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles ma Javier Bardem ha già confessato di essersi emozionato e aver esultato di più per la candidatura della moglie che della sua.

“Il fatto che tu possa condividere questo con tua moglie per il lavoro meraviglioso e incredibile che ha fatto in Madres Paralelas, è speciale”, ha dichiarato l’attore, che ha spiegato come condividere una serata importante come quella degli Academy Awards con Penelope rende tutto ancora più memorabile. Entrambi hanno già vinto l’ambita statuetta, lui come miglior attore non protagonista nel 2008 per Non è un paese per vecchi, lei per Vicky Cristina Barcelona, film di Woody Allen sempre del 2008 in cui recitava proprio al fianco di Bardem.