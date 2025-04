Pechino Express 2025, anticipazioni della ottava tappa: si vola in Nepal per la semifinale

Pechino Express 2025 arriva in Nepal: 430 km tra spiritualità e strategie per l’ottava tappa che conduce alla semifinale. In corsa cinque coppie

Le emozioni non si fermano mai a Pechino Express 2025, e dopo una settima tappa che ha mescolato le carte in tavola (e le coppie), il viaggio si sposta in una terra incantata e ricca di contrasti: il Nepal. È qui che i concorrenti affronteranno l’ottava tappa del programma, una corsa decisiva che li porterà a sfidare se stessi.

Pechino Express 2025, anticipazioni della ottava tappa

È tempo di montagne, spiritualità e prove estreme. Dopo il caldo umido della Thailandia e le emozioni contrastanti dell’esperimento “coppie mixate”, Pechino Express 2025 cambia scenario. Le cinque coppie rimaste in gara mettono piede in Nepal, pronte ad affrontare l’ottava tappa della corsa più imprevedibile della tv, quella che spalanca le porte della semifinale. Un traguardo tanto ambito quanto difficile da raggiungere.

Giovedì 24 aprile, in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW, i viaggiatori daranno inizio a una nuova, lunghissima sfida: 430 chilometri tra le meraviglie della valle di Kathmandu e le vette suggestive che portano fino a Pokhara, passando per la tappa intermedia di Bandipur, dove li attende il mitico Libro Rosso. Il tutto, naturalmente, sotto lo sguardo acuto e ironico di Costantino della Gherardesca e con il supporto affettuosamente pungente dell’inviato Fru, ormai perfettamente a suo agio nel ruolo di “voce” aggiuntiva del programma.

Cinque coppie, un biglietto per la semifinale

Con l’uscita di scena dei Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, il gruppo si è ristretto, e i giochi si fanno più tesi. Le cinque coppie rimaste si conoscono, si scrutano e – in alcuni casi – si temono. Ma il Nepal promette di rimescolare ancora le carte, in un mix di altitudine, spiritualità e fatica.

Ci sono i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, sempre più solidi e disciplinati, con quella marcia in più che solo due campioni olimpici possono avere. Poi i Complici, Dolcenera e Gigi Campanile, che alternano bisticci e strategie con l’istinto di chi sa quando accelerare e quando lasciar correre.

Gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, instancabili e spettacolari, pronti a riprendersi la scena dopo una settima tappa tutt’altro che semplice. E ancora, le dolcissime e agguerrite Sorelle Togni, Samanta e Debora, capaci di passare in un attimo dal sorriso alla grinta, e infine le Atlantiche, Ivana Mrázová e Giaele De Donà, l’una più pragmatica, l’altra a metà tra glamour e determinazione strategica.

Sarà una corsa di resistenza, ma anche un viaggio nei contrasti di un Paese che ha il profumo dell’incenso e la forza della roccia. “Qui si cambia tutto, anche il modo di respirare”, anticipa Costantino nei teaser della puntata. E non è un’esagerazione: l’altitudine comincerà a farsi sentire, i sentieri saranno impervi e l’aria, densa di spiritualità e polvere, potrebbe stravolgere i ritmi di chi si era ormai abituato al clima tropicale.

L’avventura continua: chi cadrà a un passo dalla gloria?

La destinazione finale di questa ottava tappa sarà Pokhara, cuore pulsante del Nepal e punto di partenza per i trekking verso l’Annapurna. Una città affascinante, ricca di laghi e leggende, che accoglierà i viaggiatori con il calore dei suoi abitanti e il mistero dei suoi percorsi. È lì che le coppie, dopo giorni di fatica e incontri, troveranno il famigerato Tappeto Rosso, segno che la tappa si è conclusa ma che una nuova eliminazione è all’orizzonte.

Chi rischia di più? Le Atlantiche sembrano voler giocare la carta della strategia fino all’ultimo, ma qualche passo falso potrebbe costare caro. I Complici hanno mostrato segni di stanchezza, mentre le Sorelle potrebbero stupire ancora una volta con la loro energia serena ma decisa. I Medagliati e gli Estetici, intanto, si contendono silenziosamente il primato, sempre più proiettati verso la finale.

Il pubblico, da casa, segue col fiato sospeso. Pechino Express 2025 non è mai stato così serrato, emotivo, spettacolare. E in questa tappa nepalese si respira un’aria diversa: meno tropicale, più rarefatta, ma ancora piena di imprevisti.