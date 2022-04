“Patty Pravo ha un fidanzato (molto) più giovane”: la verità della cantante

Patty Pravo, le 10 volte che è stata al Festival di Sanremo

Patty Pravo è tornata a far parlare di sé e sì, a quasi 74 anni al centro del gossip c’è il suo presunto nuovo amore. Negli ultimi giorni si è vociferato della liaison con Simone Folco, il suo giovane assistente, complice un’intervista rilasciata dalla cantante al settimanale Chi nella quale, con molta onestà e senza alcuna malizia, aveva raccontato di questo splendido rapporto nonostante la palese differenza di età. Eppure c’è chi ha insinuato che tra Patty e Simone ci fosse “qualcosa di più”. Per questo la cantante ha deciso di far chiarezza sulla questione.

Patty Pravo, la verità sul rapporto con Simone Folco

Basta davvero poco per esser fraintesi, specialmente quando al centro della questione c’è il rapporto tra una donna matura, alla soglia dei 74 anni, e il suo assistente e intimo amico, di 45 anni più giovane. È quel che è accaduto alla splendida Patty Pravo, la cui vita sentimentale è spesso stata al centro del gossip ma mai come questa volta.

Dopo un’intervista rilasciata al settimanale Chi, infatti, l’artista si è ritrovata coinvolta in un turbinio di voci che davano per certa la sua liaison amorosa con Simone Folco, il suo collaboratore più stretto, una persona fondamentale per la sua vita sia dal punto di vista affettivo che professionale. La Pravo aveva semplicemente parlato di “Un’affinità elettiva fuori dal comune. Un lampo amoroso di natura diversa”, parole che in fondo non insinuavano alcunché.

Da qui, apriti cielo. La notizia della sua relazione con il “baby-fidanzato” ha iniziato a rimbalzare da una testata di gossip all’altra, sottolineando tra l’altro (come sempre) la “scandalosa” differenza di età tra i due. È per questo motivo che la cantante ha deciso di far chiarezza una volta e per tutte, fugando ogni dubbio con un breve post condiviso su Instagram e su tutti i suoi canali social:

Chi mi segue sa che Simone Folco è il mio assistente e il mio braccio destro da tanti anni. Abbiamo sorriso e ci siamo divertiti nel legger le fantasie in circolo in questi giorni sul web. Ragazzi, se dovessi trovare il mio nuovo fidanzato sareste i primi a saperlo! Un grande bacio, Patty.

Dal canto suo Simone Folco, sempre molto riservato, non ha rilasciato alcuna dichiarazione ma si è limitato a ricondividere nelle sue stories di Instagram il post della cantante.

Patty Pravo, tutti gli amori della ribelle ragazza del Piper

Come da lei stessa ribadito nel post condiviso via social, Patty Pravo oggi è single e non c’è alcun uomo al suo fianco. Il suo cuore è diviso unicamente tra la musica e i suoi amici più cari, in un periodo che la cantante sta dedicando a sé stessa. Poi, mai dire mai: anche a 73 anni l’amore può bussare alla porta!

Quel che è certo è che la divina Patty riesce sempre a tornare sulla cresta dell’onda, lei che da giovane ha letteralmente rivoluzionato la musica e il modo di fare performance in Italia. Quella ragazza del Piper ribelle e sfacciata, che non aveva paura di indossare super mini e giacche senza reggiseno in un periodo in cui bastava davvero poco per fare scandalo. E sulla bocca di tutti c’è sempre stata soprattutto la sua turbolenta vita sentimentale, costellata di uomini (molto famosi) che le hanno fatto la corte e di matrimoni.

Del resto con la sua voce profonda e particolare, l’aspetto androgino e l’innata eleganza non viene difficile immaginare come fosse per lei facile lasciarli cadere ai suoi piedi. Da giovanissima è stata sposata in prime nozze con Gordon Angus Faggetter, batterista professionista del gruppo Cyan Three, poi sono arrivate le seconde con l’arredatore e stilista Franco Baldieri, con il quale non è finita affatto bene.

Nonostante i primi matrimoni fallimentari, la cantante si è risposata altre volte: dapprima con il chitarrista Paul Jeffery, poi contemporaneamente ha frequentato il bassista Paul Martinez (e lo ha sposato) e, infine, è scoccata la scintilla con John Edward Johnson, anche lui musicista e futuro marito. Ma a far ancor più scalpore fu stata la love story con Riccardo Fogli, iniziata clandestinamente e poi esplosa in uno scandalo senza precedenti: lui lasciò per Patty la moglie Viola Valentino e persino i Pooh, proprio mentre erano all’apice del successo.