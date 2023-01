L’ex di “Amici” Pasqualino Maione, in ospedale per 4 mesi: “Ho perso 30 kg”

Pasqualino Maione, allievo della settima edizione di "Amici"

“State attenti a questo maledettissimo Covid, io l’avevo sottovaluto ma da dieci giorni sto passando l’inferno!”. Così, qualche mese fa, Pasqualino Maione, allievo della settimana edizione del talent show Amici – quella vinta da Marco Carta –, aveva annunciato ai follower di trovarsi in ospedale.

La scorsa estate, il cantante divenuto noto dopo la partecipazione al programma Mediaset era stato ricoverato in seguito a un virus, aggravato dal Covid, che dai polmoni era arrivato a toccare il cervello. Dopo quattro mesi di malattia, Maione è oggi provato ma in via di guarigione.

La lunga malattia di Pasqualino Maione

Il ricovero era avvenuto il 22 agosto scorso, quando Pasqualino Maione, Paki sui social, si era mostrato su Instagram con una flebo al braccio, ricoverato dopo esser stato costretto a letto dal Covid per oltre dieci giorni.

Qualche tempo dopo, nel mese di ottobre, il cantante era tornato sui social per raccontare ai fan la sua, non ancora conclusa, esperienza in ospedale: “Scusate l’assenza ma la situazione è risultata molto più seria di quanto potessi pensare. Purtroppo, dopo il Covid, le mie condizioni si sono aggravate e sono rimasto in ospedale per curarmi da una brutta infezione che aveva colpito il midollo spinale e il cervello. Per fortuna, con la terapia, l’infezione sta andando via e piano piano sto migliorando”.

L’infezione polmonare, aggravata dal virus che Maione ha contratto per due volte, era arrivata al cervello causando una meningite scoperta appena in tempo dai medici. Oggi il cantante è ancora in ospedale, visibilmente provato e con 30kg in meno, ma la guarigione appare più vicina, grazie al cortisone e un’attenta terapia farmacologica.

Il sostegno dei fan e dei compagni di scuola di Amici

“Buona guarigione”, “Forza Paky. Fai bene a diffondere le notizie sulla salute perché è importante sapere”: sono solo alcuni dei commenti ai post di Maione, accompagnato dal sostegno dei fan durante il periodo di malattia.

Accanto al cantante 38enne anche altri ex allievi di Amici, in particolare Roberta Bonanno e Martha Rossi, anche loro cantanti alla settima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Con il vincitore Marco Carta, invece, “capita ogni tanto di sentirsi, ma nulla di più” ha rivelato Maione sul settimanale Nuovo. Nessuna chiamata, invece, da parte della stessa Maria De Filippi, con cui i rapporti si sono interrotti dopo la fine del programma.

Paky Maione: “Sogno di arrivare a Tale e Quale show”

La carriera musicale di Pasqualino Maione non si è mai interrotta, seppur il cantante sia da un po’ di tempo lontano dai riflettori. L’ultima apparizione televisiva è stata nel 2018, su Rai Uno, quando il performer ha partecipato a una speciale gara all’interno della Domenica In condotta da Maria Venier.

Oggi Maione spera, una volta risolti i problemi di salute, di rilanciarsi come cantante, prendendo magari parte al programma del sabato sera Tale e Quale Show, in onda in prima serata su Rai Uno. Un ex allievo di Amici non sarebbe di certo una novità nello show condotto da Carlo Conti, che ha arruolato nella sua schiera di imitatori Valerio Scanu, Virginio, Dennis Fantina, Antonino Spadaccino (vincitore dell’edizione 2022 dello spettacolo) e Karima. E anche qualche diretto compagno di banco di Pasqualino: Marco Carta e Roberta Bonanno.