Paola Perego, il toccante addio al papà: “Ti immagino sorridente”

editato in: da

La perdita di una persona cara lascia un incredibile vuoto nel cuore, soprattutto quando si tratta di un genitore. Paola Perego lo sa bene, ha appena dovuto dire addio al papà Pietro con il quale ha sempre avuto un legame molto speciale.

“Non c’è mai un momento giusto per dirsi addio, non c’è un’età in cui il distacco può essere meno doloroso.

Questo strappo, così forte e profondo adesso fa davvero male caro papà”, inizia così la commossa dedica che la conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram, insieme a un selfie insieme a papà Pietro e alla sorella Silvana. Rievocare i ricordi fa male, ma è al contempo un modo per esorcizzare il dolore di un vuoto incolmabile. Paola Perego prosegue “Per fortuna però, a cullarci in questa tristezza ci sono i ricordi, ricordi di una vita intera, di giri in bicicletta, di filastrocche assurde cantante ai tuoi nipoti, di baci rubati quando nessuno ti vedeva, perché tu eri stoico ed eroico, e la tua dolcezza non la mettevi mai troppo in mostra”.

Un uomo d’altri tempi, papà Pietro, che aveva 90 anni e ha sempre lavorato come falegname. Indistruttibile il matrimonio con la signora Alice, suo amore di sempre alla quale è stato legato per ben 57 anni. Due genitori che hanno rappresentato tanto per Paola Perego, persone semplici e di cuore che hanno sempre appoggiato le sue scelte senza mai ostacolarla.

La famiglia si stringe nel dolore ma al tempo stesso trova la forza di sorridere. Sorrisi che solo papà Pietro sapeva donare con la sua fresca ironia e che continua a far spuntare sul viso di Paola e degli altri suoi cari. “Oggi abbiamo riso ripensando alle tue battute, abbiamo pianto pensando di non poter più sentire la tua voce, però adesso ti immagino sorridente papà, a pedalare sulla tua bici, godendoti il sole in faccia con quegli occhiali scuri che ti piacevano tanto, perché come dicevi tu, ti facevano sembrare un bel giovanotto”.

La conduttrice ha concluso, infine, ringraziando i fan e tutte le persone che le sono state accanto in un momento così drammatico. “Grazie a tutti voi che ci siete stati vicino anche solo con un pensiero, il vostro abbraccio è arrivato.”