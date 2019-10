Chi è Paola, sorella di Giulia Michelini e nemica in Rosy Abate

editato in: da

L’acerrima nemica di Rosy Abate sullo schermo, nella vita reale è una delle persone più complici e vicine all’attrice che la interpreta, Giulia Michelini.

Non tutti infatti sanno che l’attrice che si cala ogni settimana nei panni feroci e spietati di Regina Santagata-Mainetti, si chiama Paola Michelini, ed è la sorella di Giulia.

Bisogna subito dire che la loro rivalità si limita solo alla finzione televisiva. Infatti Paola e Giulia Michelini, divise da cinque anni di differenza, nella vita reale sono molto unite e complici. E, sin dall’inizio, hanno accolto con entusiasmo l’occasione di unire i loro percorsi professionali recitando in una delle fiction più seguite degli ultimi anni.

Alle pagine di Spy, in una vecchia intervista, Paola ha raccontato che alcuni fan hanno avuto più difficoltà di altri a distinguere la finzione dalla realtà. Ciò è risultato palese soprattutto sui social, dove gli haters le si scatenavano contro come se stessero prendendo di mira proprio la feroce Regina.

Quando hanno saputo che sono la sorella di Giulia, la situazione è molto migliorata.

Racconta la cattiva di Rosy Abate. E per lei il ruolo nella fiction a fianco, o meglio, contro la più famosa sorella, è il primo grande trampolino di lancio per la popolarità televisiva. Paola infatti in questi anni si è dedicata soprattutto al teatro e oltre all’interpretazione si è dedicata alla scrittura di spettacoli.

Per quanto riguarda la tv, aveva già recitato in R.I.S Delitti Imperfetti. E, se vogliamo dirla tutta, Rosy Abate non è il primo set che le due dividono, visto che entrambe hanno lavorato alle riprese del film Cado dalle Nubi di Checco Zalone, nonostante non siano mai comparse in una stessa scena contemporaneamente.

“Lavorare insieme è sempre un po’ strano, ma così di più” ha confessato Giulia Michelini in un’intervista a La Stampa, spiegando cosa si prova a trovare la propria sorella nei panni della peggiore avversaria del proprio personaggio.

Eppure, recitare sullo stesso set è una cosa che piace a Paola e Giulia Michelini. Le due sorelle, che si frequentano molto nella vita privata, condividendo divertimento, tempo libero e viaggi, hanno infatti in cantiere anche un grande sogno professionale in comune: vorrebbero un giorno fondare una casa di produzione insieme, per realizzare i loro progetti, e Paola pare sia già al lavoro per scrivere un film che le vedrebbe entrambe protagoniste. Non necessariamente l’una contro l’altra.