Paola Conte, chi è la moglie di Carmine Diamante, cantante morto folgorato a 35 anni

Fonte: Facebook Carmine Diamante

Lutto per il mondo della musica neomelodica e per Ponticelli. Carmine Diamante, giovane cantante 35enne conosciuto soprattutto sui social e con una carriera in ascesa, è venuto a mancare per via di un incidente domestico. Il cantante neomelodico, oltre ai suoi fan, lascia la moglie Paola Conte che lavora come parrucchiera.

Chi è Paola Conte

Un momento di grande dolore per Paola Conte, la donna che lavora come parrucchiera a Grazzanise, in provincia di Caserta, che nella giornata di domenica 8 settembre ha dovuto fare i conti con la perdita di suo marito Carmine Diamante, giovane cantante neomelodico di 35 anni rimasto vittima di un incidente domestico all’interno della casa di sua madre a Castel Volturno.

Paola, insieme a Carmine, porta avanti un salone di bellezza molto conosciuto e apprezzato dalla comunità: una coppia che stava crescendo due figli sostenendosi in tutto, anche a livello lavorativo, tra il salone e la carriera artistica di Carmine: apprezzatissimo sui social, il ragazzo aveva fatto il suo debutto nel mondo della musica Io voglio te, il brano prodotto dalla casa discografica di Nancy Coppola, artista neomelodica molto famosa in Italia.

Per il momento, Paola ha scelto di rimanere in silenzio rispetto alla tragedia, probabilmente leggendo le tantissime dediche che i fan hanno lasciato sui profili social di Carmine appena appresa la notizia dell’incidente come: “Avevi una vita davanti come artista neomelodico, come marito, come essere umano come tutto… I dolori si accumulano nel cuore spezzandolo in miliardi di pezzi, ma noi dobbiamo essere forti per portare il vostro vissuto, non solo nel cuore ma anche nella mente e farvi conoscere per chi non vi ha conosciuto. Sorridi sempre lassù e dai forza a chi ti ha amato e voluto bene”.

L’incidente di Carmine Diamante

Un incidente che rimane ancora poco chiaro quello avvenuto nella casa della madre di Diamante a Castel Volturno: secondo le prime ricostruzioni, il cantante sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre si trovava vicino a una fontana nel giardino dell’abitazione.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 pronti a rianimarlo ma, nonostante i vari tentativi, per Carmine non c’è stato nulla da fare. Ora, le forze dell’ordine sono impegnate a verificare e chiarire meglio le dinamiche dell’incidente.

Amatissimo soprattutto dai fan della musica neomelodica, Carmine Diamante continua a ricevere dediche e saluti dai tanti fan che solo un mese prima dell’incidente avevano potuto godere di E Guaglione e tutt e Viche, il suo ultimo singolo che celebrava le giovani donne dei vicoli di Napoli.

Una carriera ancora tutta da vivere e da portare avanti, che aveva già regalato a Carmine alcune soddisfazioni e l’affetto di molti: il cantante, che aveva potuto collaborare con Franco Calone nel brano Quand T’Annamur, era anche legato all’affermata Nancy Coppola che ha voluto ricordarlo con una dolce dedica sul suo canale Instagram: “Ho avuto il piacere di scriverti il tuo primo singolo. Sto malissimo per questa tragedia… eri un bravissimo ragazzo. Proteggi tua moglie e dalle tanta forza. Canta anche in paradiso e delizia i nostri angeli”.