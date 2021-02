Ornella Muti, Carolina Facchinetti ricorda il compagno a un anno dalla morte

editato in: da

Carolina Facchinetti, figlia di Ornella Muti, ha ricordato il compagno Andrea Longhi, a un anno dalla morte con un toccante messaggio sul suo profilo Instagram.

Il 24 febbraio 2020 Andrea Longhi se ne andava, lasciando Carolina e due figli, portato via dal cancro. La figlia di Ornella Muti ha condiviso sulla sua pagina Instagram la foto delle loro mani che si stringevano per l’ultima volta e ha scritto: “Un anno fa preparavo la colazione ai bambini, ti hanno baciato e sono andati a scuola. Un anno fa tutto era difficile.. o almeno così pensavo. Nn sapevo che questa sarebbe stata l’ultima volta che ti tenevo la mano e non so nemmeno se sapevi tenevo la tua mano. Nn era difficile, le è ora, senza di te. Ti amo Andrea mio mi manchi, manchi a tuoi cuccioli #fuck cancer”.

Parole commoventi che raccontano dell’amore di Carolina Facchinetti per il suo Andrea più forte della morte, ma anche delle difficoltà di una vita senza di lui. Poi ha pubblicato una clip coi momenti più belli della loro vita insieme, commentando: “Mi manchi Andrea un anno senza te”.

Un messaggio che arriva dritto al cuore anche dei tanti follower di Carolina, molti dei quali hanno voluto condividere con lei la loro esperienza col cancro. “Come conosco questa sensazione…mi sembra di vedere me tre anni fa .. la stessa foto con le mani giunte per fargli sentire che ero con lui e lo stavo accompagnando dall’altra parte , leggerti è una fitta al cuore ..passerà ? Con il tempo forse ..ma nn si dimentica . Ora penso a lui con serenità e un dolore più consapevole e rassegnato che mi ha permesso di andare avanti ..ti auguro con il tempo di raggiungere questo stato dentro di te . Ti abbraccio forte”.

E ancora: “Ti abbraccio fortissimo Carolina. Nessuno mai dovrebbe vivere un dolore così. Io ho perso mia mamma mio padre ed il mio migliore amico con questa maledetta malattia e ancora oggi non troverò risposte a questi immensi dolori♥️”. Anche Ornella Muti si è stretta intorno alla figlia e ha reagito con un cuore al suo post di Instagram.

Nel 2017 Andrea Longo scoprì di avere un tumore al cervello e da allora cominciò una lunga battaglia contro la malattia, sostenuto dalla famiglia. Lo scorso anno fu proprio Carolina a dare l’annuncio della morte con un messaggio altrettanto toccante sul suo profilo social. Qualche mese fa, a novembre 2020, Ornella Muti tornò a parlare del lutto della figlia, ospite di Serena Bortoni a Oggi è un altro giorno.

Classe 1984, Carolina è nata dall’amore fra Ornella Muti e Federico Fachinetti. Un legame che si è concluso nel 1996 e ha portato alla nascita anche di Andrea, altro figlio dell’attrice. La Muti ha anche un’altra figlia, Naike Rivelli, ma non ha mai svelato l’identità del padre.