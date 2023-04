Nina Zilli incinta, su Instagram con l’abito da sposa

Fonte: Ansa I pancioni vip del 2023

È un momento unico per Nina Zilli: la cantante, in attesa della sua prima figlia dal compagno Danti, nome d’arte del rapper Daniele Lazzari, non potrebbe essere più felice tanto da apparire in abito bianco su Instagram. L’artista, meravigliosa col pancione e tra i pizzi del vestito da sposa, sui social ha stupito i fan con una bella novità, il suo nuovo singolo.

Nina Zilli col pancione in abito da sposa: il matrimonio è “finto”

Per Nina Zilli è un periodo splendido: l’artista è incinta per la prima volta di una bambina ed è tornata a cantare, giocando col suo splendido pancione e lasciando a bocca aperta i suoi fan con una grande notizia. La cantante è infatti apparsa su Instagram in abito bianco, splendida tra pizzi, velo e bouquet, per annunciare l’uscita del suo ultimo singolo.

Niente fiori d’arancio però per Nina Zilli e il compagno Danti che hanno solo “messo in scena” il loro matrimonio per il videoclip del nuovo brano Innamorata (F___U!), pubblicato il 14 marzo su tutte le piattaforme e che ha cantato in anteprima questa mattina a Viva Rai 2!, programma in cui proprio qualche mese fa Fiorello aveva dato (senza il suo consenso) la notizia della gravidanza.

Per esigenze di scena Zilli si è trasformata nella sposa perfetta, scegliendo un abito da sposa total white e premaman. Il vestito ha un corpetto in pizzo, scollatura a cuore e maniche lunghe e trasparenti con inserti floreali, ed è completato da una cintura in vita con un piccolo fiocco che mette in evidenza le forme arrotondate della dolce attesa.

A completare il look da sposa – sempre “fake” ovviamente – un velo corto in tulle, un collier di perle e un bouquet con fiori dai colori pastello, che riprendono la palette utilizzata per il video del suo nuovo pezzo. Anche Danti, il suo compagno e papà della bimba che porta in grembo, ha partecipato al video, indossando un elegante smoking bianco.

Ma il rapper non è l’unico volto noto ad apparire nel video: a celebrare le finte nozze c’è Alvin, che veste i panni di un simpaticissimo prete per l’occasione, con gli Articolo 31 a fare da testimoni e le damigelle Katia Follesa e Le Donatella, che si sfidano al momento del lancio del bouquet.

Nina Zilli incinta: l’attesa della sua prima figlia

Non è certo un mistero: Nina Zilli è in dolce attesa della sua prima bambina dal compagno Danti, nome d’arte del rapper Daniele Lazzarin e si è mostrata in più di un’occasione con il suo bel pancione. Prima di presentare il suo nuovo singolo a Viva Rai 2!, qualche settimana fa la cantante è stata ospite della seconda puntata di Felicissima Sera, lo show di Canale 5 di Pio e Amedeo.

E insieme al compagno ha scelto la trasmissione per svelare il sesso del bebè in diretta televisiva: la coppia ha infatti rivelato al pubblico di aspettare una bambina – in una nuvola di palloncini rosa come in ogni party di gender reveal che si rispetti – annunciando anche il nome scelto per la piccola, ovvero Anna Blue.