Nastri d’Argento 2021, Matilda trionfa: tra le star è la più luminosa

Si è da poco conclusa la settantottesima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ma è già tempo di nuove soddisfazioni per i registi e attori che si sono impegnati per produrre opere di qualità. A premiarli I Giornalisti Cinematografici Italiani, che per questa prima edizione de I Nastri d’Argento – Le Grandi Serie Internazionali 2021, che si è tenuta a Napoli, hanno premiato, tra gli altri, anche la bellissima Matilda De Angelis.

Ha da tempo eliminato anche i dubbi dei più puntigliosi, Matilda De Angelis: ha talento da vendere e non vuole tenerlo nascosto. L’attrice, che ha anche affiancato Amadeus in una delle serate del Festival di Sanremo 2020 facendo sfoggio di ironia e carisma, ha collezionato negli ultimi anni soddisfazioni, complimenti e riconoscimenti. Professionalmente è cresciuta tanto, mettendosi alla prova con ruoli importanti e per nulla semplici e affiancando attori di grande spessore, come Hugh Grant, Nicole Kidman e tanti altri.

Insomma, ormai è una vera e propria star, che porta alto il nome dell’Italia in giro per il mondo. Non poteva che essere destinato a lei, pertanto, uno dei premi elargiti dai Giornalisti Cinematografici Italiani ai Nastri d’Argento dedicati alle grandi serie televisive. In particolare, a farle guadagnare il premio, sono state le sue interpretazioni in Leonardo e The Undoing – Le verità non dette.

E come si addice ad una star internazionale, la De Angelis è arrivata sul carpet dei Nastri d’Argento con grande sicurezza sfoggiando un outfit che, di certo, non è passato inosservato. Messi da parte vestiti lunghi, sontuosi ed eleganti, ha optato per qualcosa di forte come la sua personalità. Si tratta di una sovrapposizione di due abiti, uno nero a fare da base e uno leggero e uno forato, trasparente e luminosissimo in argento. Completano il look un make-up concentrato sugli occhi, capelli lasciati sciolti in morbide onde, sandali e pochette in nero.

Oltre quello di Matilda De Angelis, tanti altri anche i nomi che hanno ricevuto un premio. Tra questi Luca Zingaretti, con il suo Il Commissario Montalbano, Ludovica Nasti, Elisa Del Genio, Gaia Girace, Margherita Mazzucco e Saverio Costanzo, per L’Amica Geniale, Marco D’Amore e Salvatore Esposito, per Gomorra, Rosario Rinaldo, Ludovico Bessegato e Ludovica Martino, per Skam, e Stefano Accorsi.

Insomma, tra i tanti professionisti amati e stimati dal pubblico, Matilda De Angelis ha brillato e stupito tutti ancora una volta. E, non ci sono dubbi, in futuro regalerà al suo pubblico ancora tantissime sorprese.