Matilda De Angelis, la prima foto con il fidanzato Nayt

Matilda De Angelis, la sensuale attrice al centro del mistero di “Undoing-Le verità non dette”

“Ho un fidanzato, ma devo sentirmi libera. Così mi hanno cresciuto i miei genitori”, queste le parole di Matilda De Angelis, l’attrice italiana più richiesta di Hollywood. Appena qualche giorno fa, la Caterina da Cremona di Leonardo si esprimeva in questi termini sulle colonne di Oggi, al quale ha concesso una lunga intervista in cui ha parlato anche della sua vita privata.

Nonostante il suo carattere deciso e desideroso d’autonomia, Matilda De Angelis ha ceduto a un pizzico di romanticismo in occasione della Pasqua. Per il piacere del pubblico, l’artista bolognese ha così scelto di pubblicare la sua prima foto con Nayt, il fidanzato che ha già una solida carriera da rapper alle spalle.

In questo scatto, che ha concesso sui suoi canali ufficiali, Matilda ha lasciato parlare le emozioni trasmesse dall’immagine a due. Su Nayt, al secolo William Mezzanotte, ha dimostrato da subito di non avere dubbi: “È una persona straordinaria, È un artista che ha una tecnica e una poetica pazzesche. Se sono fidanzata non sono più libera? Eh no, che vuol dire? Io so’ sempre libera, ma ti pare?!”.

Nonostante l’amore profondo che la lega a lui, l’attrice emiliana ha tenuto a specificare di sentirsi una donna libera, di essere indipendente, secondo gli insegnamenti appresi dai suoi genitori e ispirati al suo personaggio nella fiction Leonardo, in cui presta il volto a Caterina: “Aspiro a essere quel tipo di donna, con un lato femminile dolcissimo e premuroso però, allo stesso tempo, indipendente, determinata e resiliente alla vita che la piega ma non riesce a spezzarla. I miei genitori mi hanno insegnato la libertà in senso ampio”.

La relazione tra i due va avanti da qualche tempo, circa un anno, ma entrambi hanno mantenuto il più stretto riserbo sulla loro vita privata. A rivelare alcuni particolari della loro unione era stato proprio Nayt, in occasione della pubblicazione del suo ultimo singolo Tutto Il Resto è Noi: “Non so cosa funzioni tra di noi, ma credo che un rapporto non debba mai essere unilaterale”.

Con il suo sguardo magnetico e con un fascino d’altri tempi, Matilda De Angelis ha conquistato il pubblico del Festival di Sanremo per la sua bellezza ed eleganza, ma anche per la sua simpatia e per la sua grande disinvoltura sul palco. Il fidanzato rapper è stato il suo primo sostenitore: “È stata straordinaria, sapevo che avrebbe spaccato tutto”.