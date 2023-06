Naomi Watts a 54 anni sceglie l’amore: il matrimonio celebrato in gran segreto

Fonte: Getty Images Naomi Watts sposa in segreto Billy Crudrup

Qualcosa era nell’aria la conferma è arrivata nelle scorse ore: Naomi Watts ha sposato in gran segreto il compagno Billy Crudup. Un semplice scatto condiviso su Instagram è stato il suo modo per celebrare questo giorno importante che, almeno in parte, era stato spoilerato dalle riviste di gossip. Per la prima volta l’attrice a 54 anni ha coronato il suo sogno d’amore.

Naomi Watts, il primo matrimonio a 54 anni

L’amore non ha età e il matrimonio non è da meno, come dimostra l’attrice Naomi Watts che ha deciso di compiere il “grande passo” per la prima volta a 54 anni. Sia per lei che per il collega Billy Crudup, suo coetaneo, si tratta del primo matrimonio che, tra l’altro, hanno provato a mantenere segreto fino all’ultimo.

La notizia era già nell’aria per via di alcuni scatti che ritraevano i due attori con quelle che a tutti gli effetti sembravano due fedi nuziali al dito. Non che l’abito bianco di lei e il vistoso mazzo di fiori fossero da meno: tutto lasciava intendere che l’uscita dello scorso venerdì non fosse affatto casuale.

Come se non bastasse, già ad aprile aveva scatenato il gossip il vistoso anello di diamanti che la Watts aveva sfoggiato durante un’ospitata al Today Show. Il conduttore Hoda Kobt ci aveva anche scherzato su: “Mi fa male l’occhio. C’è un grande luccichio proveniente da un anello qui. Mi ha colpito. Ma è bellissimo”.

Adesso non ci sono più dubbi. Naomi Watts ha confermato le voci sulle nozze condividendo su Instagram uno scatto che la ritrae al rientro a casa (non si sa se dal municipio o da una chiesa) al fianco del neo-marito. Felici e sorridenti, stretti in un abbraccio che resterà indelebile nel giorno più bello.

L’abito da sposa di Naomi Watts

Per pronunciare il fatidico Sì, la bella Naomi Watts ha indossato un abito dal design elegante e sensuale, che gioca su un tripudio di pizzi e trasparenze. Si tratta di un modello da 4.929,57 euro firmato Oscar de la Renta semplicemente magnifico: l’abito dalla silhouette a trapezio è realizzato in pizzo guipure che riproduce una cascata di deliziose ninfee.

Il bustier disossato con scollo a cuore aggiunge un tocco di audacia all’insieme che, com’è nello stile di Naomi Watts, mantiene comunque una sobrietà che fa scuola. L’attrice non avrebbe potuto scegliere un abito più romantico e moderno, perfetto con il bob a onde che le incornicia il viso.

Chi è Billy Crudup, marito di Naomi Watts

L’amore tra Naomi Watts e Billy Crudup è sbocciato nel 2017 mentre erano impegnati sul set di Gipsy, popolare serie tv prodotta da Netflix. Entrambi 54enni non si erano mai sposati prima d’ora, sebbene abbiano avuto delle relazioni di lunga data dalla quale sono nati anche dei figli.

L’attrice è mamma di Sasha e Kai, oggi adolescenti e nati dalla relazione con Liev Schrieber durata ben 11 anni, mentre Crudrup ha un figlio di diciannove anni di nome William che è stato inconsapevolmente protagonista di una delle rotture più discusse del gossip americano. Si dice infatti che Crudup abbia lasciato nel 2003 l’allora compagna Mary-Louise Parker mentre era incinta al settimo mese per un flirt con un’altra celebre attrice, Claire Danes.