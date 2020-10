Myriam Catania, la foto su Instagram con i suoi “Grandi amori”

editato in: da

Sorridente, con gli occhi luminosi e felice: appare così Myriam Catania nello scatto che ha condiviso sul suo profilo Instagam.

Una bella foto in bianco e nero, molto naturale, che la ritrae insieme al compagno Quentin Kammermann e il figlio Jaques. Ad accompagnarla una didascalia semplicissima, ma piena di verità: “Quentin e Jaques, i miei grandi amori stupendi”.

Tanta felicità per l’attrice e doppiatrice, reduce dall’uscita della Casa del Grande Fratello Vip, dove era entrata come concorrente della quinta edizione. Finita al televoto con Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, è stata scelta dal pubblico per l’eliminazione.

Dopo poco tempo dall’ingresso nella Casa più spiata d’Italia, la poliedrica artista aveva mostrato segnali di crisi, confessando di sentire la mancanza del figlio. In quell’occasione a offrirle conforto era stata Matilde Brandi, che le aveva dato anche qualche consiglio per spronarla a non mollare. E Myriam così ha fatto, vivendo all’interno del reality alcuni momenti particolarmente emozionanti. Come quando ha ricevuto una proposta di nozze in diretta al GF Vip da parte del compagno Quentin Kammermann. Un momento molto romantico e che ha suscitato emozioni anche in Elisabetta Gregoraci che ha seguito la scena.

La relazione fra l’attrice e il pubblicitario francese Quentin dura da diversi anni e dal loro amore è nato Jaques. Precedentemente Myriam aveva vissuto una lunga storia con l’attore Luca Argentero, da cui si è separata nel 2016. Oggi anche lui è diventato papà, di una bimba: la piccola Nina Speranza, e sta vivendo una bella storia d’amore con la compagna Cristina Marino.

E proprio dell’attore Myriam ha parlato ospite a Domenica Live, dove è intervenuta insieme al compagno Quentin. A Barbara D’Urso ha raccontato del gravissimo incidente vissuto qualche anno fa, che l’ha obbligata a sottoporsi a un intervento maxillofacciale, e di come l’ex marito le sia stato accanto.

Tempi ormai lontani, ma quell’evento terribile suscita in Myriam ancora tanta emozione, come lei stessa ha raccontato: “Non ne parlo mai di questa cosa, non riesco a trattenere le lacrime”.

E oggi, archiviata la partecipazione al Grande Fratello Vip, Myriam è felice, come dimostra lo scatto in bianco e nero con i suoi “grandi amori stupendi”.