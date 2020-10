Myriam Catania si commuove e ricorda l’amore per Luca Argentero

editato in: da

Myriam Catania, ospite di Domenica Live, si commuove ricordando l’incidente gravissimo vissuto qualche anno fa e l’amore per Luca Argentero che in quei momenti difficili non la abbandonò. “Ero in motorino, avevo appena comprato casa e non conoscevo bene le strade – ha ricordato l’ex star del GF Vip, nello studio di Barbara D’Urso -. Era stato tolto uno stop, e la scritta per terra si era cancellata (infatti la municipale mi ha dato ragione). Una macchina mi ha preso in pieno in faccia. Mi sono alzata e ho telefonato a mio papà, ero lucida, però non mi ricordo nulla. Mi ha raccontato mamma quasi tutto, ho dei flash dell’ospedale”.

Myriam ha pochi ricordi dei giorni in ospedale, durante i quali la madre Rossella Izzo e Luca Argentero, all’epoca suo fidanzato, non l’hanno mai lasciata sola. “Luca è rimasto seduto per terra, non si è mai alzato. Gli ho detto: “Mi aspetterai?” e lui mi ha risposto: “Ti aspetterò sempre” – ha spiegato -. Mi hanno fatto un’operazione maxillofacciale, mi hanno garantito che sarei tornata come prima perché mi ero tagliata. Mi hanno “tolto” la faccia e messo delle viti per riallineare le fratture. Mia mamma oscurava gli specchi per non farmi vedere la faccia. Quando mi sono vista, però, ero talmente felice di essere viva che sorridevo. Anche se non fossi tornata come prima ero grata della vita. Non ne parlo mai di questa cosa, non riesco a trattenere le lacrime”.

Myriam, intervenuta a Domenica Live con il compagno Quentin, non ha trattenuto le lacrime ricordando l’anno difficile vissuto dopo il terribile incidente. L’amore con Luca Argentero è naufragato nel 2016. Oggi l’attrice è legata al pubblicitario francese da cui ha avuto un figlio, ma il rapporto con l’ex marito è ottimo. Argentero, dopo la love story con la Catania, ha ritrovato il sorriso accanto a Cristina Marino. L’influencer e l’attore di recente sono diventati genitori della piccola Nina Speranza. “Mi è stato molto vicino”, ha spiegato Myriam, riferendosi a Luca e ricordando un amore che, nonostante sia ormai finito, le ha regalato anni molto felici e uno splendido ricordo.