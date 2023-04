Addio a Lasse Wellander, lo storico chitarrista degli ABBA con la famiglia segreta

Fonte: Ansa Lasse Wellander, chitarrista degli ABBA

Lo scorso 7 aprile è morto, a 70 anni, Lasse Wellander, chitarrista storico degli ABBA. Ad annunciarlo oggi sono i membri del gruppo, con un post pubblicato sul profilo Facebook: “È con indescrivibile tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro amato Lasse si è addormento per sempre” si legge. È stato un tumore a causare la morte del chitarrista: “Lasse si è recentemente ammalato di quello che si è rivelato essere un cancro diffuso – hanno spiegato gli amici e colleghi – e all’inizio del Venerdì Santo è morto tranquillamente, circondato da coloro che gli erano più vicini”.

Il messaggio procede con un ricordo affettuoso: “Sei stato un grande musicista e umile come pochi, ma soprattutto sei stato uno splendido marito, padre, fratello, zio e nonno. Gentile, sicuro, premuroso e amorevole… e molto altro ancora, che non può essere descritto a parole. Un fulcro nelle nostre vite, ed è inimmaginabile che ora dobbiamo vivere senza di te. Ti amiamo e ci manchi tanto”.

Lasse Wellander, la vita discreta del chitarrista degli ABBA

“Lasse era un caro amico, un ragazzo divertente e un superbo chitarrista. L’importanza del suo contributo creativo in studio di registrazione così come il suo solido lavoro di chitarrista sul palco è stata immensa” hanno scritto gli ABBA che, nel salutare Lasse Wellander, ne hanno anche lodato le capacità da padre e nonno affettuoso.

Nulla si sa, tuttavia, della famiglia del musicista. Discreto e riservato, Wellander non ha mai lasciato che vita pubblica e vita privata di intrecciassero. Il chitarrista era sposato, aveva dei figli e dei nipoti, ma in quasi cinquant’anni di fama neppure il nome della moglie è mai stato rivelato. Non resta che rispettare la richiesta di privacy dell’artista scomparso.

Lasse Wellander, astro nascosto del pop svedese

Meno noto dei quattro ABBA performer, Lasse Wellander fu, seppur lontano dalla luce piena dei riflettori, colonna portante della più famosa tra le band svedesi. Furono i suoi accordi ad accompagnare il gruppo nel successo degli anni ’70 e ’80, ancora lui a tenere il ritmo di Voyage, l’album/reunion del 2021. Negli anni ’80, quando gli ABBA erano all’apice del successo mondiale, pubblicò anche un paio di album da solista.

L’esordio avvenne proprio con gli ABBA nel 1974, quando Wellander era poco più che ventenne. La partnership musicale con i performer svedesi continuò anche a seguito dello scioglimento della band, quando Lasse proseguì la collaborazione con Benny Andersson e Bjorn Ulvaeus. A lui si devono anche le colonne sonore dei film Mamma Mia e Mamma Mia! Here We Go Again, interpretati da Meryl Streep.

Oltre che con gli ABBA, Lasse Wellander suonò con diversi gruppi negli anni ’80, guadagnandosi prestigiosi premi come l’Albin Hagstrom Memorial Award dalla Royal Swedish Academy of Music nel 2005 e il premio speciale alla carriera Studioraven Award della Swedish Musicians Union nel 2018.