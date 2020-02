editato in: da

Morgan presenta la fidanzata incinta alla madre e Bugo non lo risparmia, attaccandolo in una lunga intervista. Non si placa la polemica fra i due cantanti di Sanremo 2020 dopo la squalifica e le numerose ospitate televisive. L’ex leader dei Bluvertigo è fermo nelle sue convinzioni e continua ad accusare il collega di averlo sabotato, mentre Bugo racconta di un’amicizia finita e di incomprensioni.

Mentre la verità fatica a emergere – fra accuse e colpi di scena – Morgan si prepara a diventare padre. Il cantante infatti avrà presto il terzo figlio da Alessandra, la sua compagna. Come è noto l’artista è già papà di Anna Lou, nata dall’amore per Asia Argento, e Lara, frutto della relazione con Jessica Mazzoli, conosciuta a X Factor.

Dopo la lite con Bugo a Sanremo 2020, Morgan ha riallacciato i rapporti con la madre. Nel corso di una puntata di Vieni da Me, la donna aveva raccontato di aver litigato con il figlio e aveva lanciato un appello, poco dopo Caterina Balivo aveva ricevuto la chiamata di Marco Castoldi, che aveva svelato di volersi riavvicinare alla madre. Poi l’incontro in tv e un legame che è continuato anche lontano dalle telecamere. Come svela il settimanale Oggi che ha pubblicato alcuni scatti in cui l’artista sorride insieme alla compagna Alessandra Cataldo e alla mamma Luciana.

Nel frattempo Bugo ha rilasciato una nuova intervista a FQ Magazine in cui ha attaccato Morgan. “La cosa ridicola è che Morgan dice di avermi creato – ha svelato -. Dovrebbe vergognarsi e nascondersi. Morgan lo reputavo intelligente, un amico, e sa benissimo che l’ho invitato io al festival e lui ha cantato la mia canzone, l’ho scritta io ed era già pronta. Lui è venuto sulla mia barca, la carnevalata l’ha fatta lui. Il suo modo di comportarsi dovrebbe raccontare già tutto della sua serietà. Io rifarei tutto, non rinnego nulla, non mi sono comportato male”.