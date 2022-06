Monica Vitti, l’ultimo messaggio d’amore per il marito Roberto Russo (prima della malattia)

Fonte: IPA Monica Vitti, i film indimenticabili dell’attrice più grande del nostro cinema

L’amore tra Monica Vitti e il marito, Roberto Russo, è durato 49 anni e l’uomo, che non ha mai lasciato sola l’attrice nei due decenni di malattia, ha raccontato sulle pagine del Corriere della Sera questa storia intensa, che continua ancora oggi che Monica non c’è più. Roberto ha anche rivelato l’ultimo messaggio d’amore della moglie, scritto prima di chiudersi nel silenzio del suo male.

L’ultimo messaggio di Monica Vitti al marito: “Niente è bello senza te”

Intervistato sulle pagine del Corriere della Sera da Walter Veltroni, Roberto Russo ha raccontato l’amore, durato 49 anni, con Monica Vitti. “Io avevo 25 anni, le 16 più di me, lei era l’attrice protagonista, io battevo il ciack”. Così l’uomo, marito della grande diva scomparsa lo scorso 2 febbraio, ha raccontato questo matrimonio pieno d’amore, anche negli anni della malattia.

“Per vent’anni sono rimasto a casa, al suo fianco, per non farla sentire mai sola, non uscivo mai se non per fare la spesa e un giro qui intorno”. Roberto non si è mai pentito di aver dedicato la sua vita alla moglie, affetta dalla demenza a corpi di Lewy, malattia che causa gravi instabilità cognitive, che portano, tra gli altri sintomi, a perdite della memoria, dell’attenzione e allucinazioni.

L’uomo ha anche rivelato l’ultimo messaggio d’amore scritto per lui da Monica Vitti, prima di ammalarsi: “Amore mio grande, amore mio bello, amore amore amore, come è bello vivere con te, lavorare con te, litigare con te, fare pace con te, costruire con te, aver paura e piangere e ridere. Niente è bello senza te”.

Roberto Russo non ha dubbi: “Io sono ancora innamorato come un pazzo. Da febbraio mi manca ogni istante un battito”.

Monica Vitti e Roberto Russo: un amore diviso solo dalla morte

Si erano conosciuti sul set di un film, Teresa la ladra, nel 1973, lui era un semplice macchinista, lei una delle attrici più importanti del cinema italiano, e aveva ben 16 anni più di lui. Ma da allora, Monica Vitti e Roberto Russo non si sono più lasciati, restando insieme per 49 anni.

La coppia si è sposata “solo” nel 2000, sul nascere della malattia dell’attrice. “Ho difeso Monica, il suo desiderio di riservatezza fino alla fine – ha spiegato nella sua intervista Risso – ho cercato di farla ridere quando poteva, e di tenerle sempre la mano. E lo rifarei, rifarei ogni giorno di questi venti anni che non separo dagli altri trenta. Sono stati tutti meravigliosi, perché sono stati tutti con lei”.

Un amore senza fine, e nonostante la sua malattia, Monica quando poteva dimostrava l’affetto per il suo compagno di vita. “Fino alla fine si è sforzata di reagire” spiega il marito, che non ha mai raccontato, in questi anni, alcun dettaglio del male che teneva la moglie lontana dalla vita e dal palcoscenico.

“Monica mi ha fatto vivere una vita bellissima, ogni giorno pieno di felicità e di amore” ha concluso Roberto Russo, raccontando un aneddoto inedito: l’allora ragazzo, non potendo confessare il suo amore a Monica Vitti, aveva inizialmente lasciato il set di quel film, ma poi era stato richiamato, proprio per volere dell’attrice che, dunque, aveva capito e ricambiava già quel sentimento.