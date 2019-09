Monica Leofreddi, lezione di stile contro i ritocchini: foto in bikini su Instagram

editato in: da

Monica Leofreddi scende in campo per difendere la dignità delle donne contro le immagini stereotipate in cui sono spesso ingabbiate.

La giornalista, 54 anni, dà una vera e propria lezione di stile (come ha fatto Michelle Hunziker) sul suo profilo Instagram dove, pur dichiarandosi non contraria alla chirurgia estetica, ribadisce di non essersi mai voluta piegare a ritocchini che sembravano compromessi per poter lavorare. Scrive:

Non ho nulla contro chi ricorre a chirurgia estetica o ritocchi, ma il jolly devo ancora giocarlo! Sono però fiera da oltre cinquant’anni di non essermi piegata a rappresentare un’immagine di donna stereotipata.

La Leofreddi accompagna le sue parole, condividendo una foto di diversi anni fa in cui è ritratta in bikini. La presentatrice è splendida e così commenta:

Ho iniziato a lavorare. a 16 anni pesavo 52 kg alta 1,69 eppure non ero mai abbastanza magra per fare la modella, per condurre, per i fidanzati. Come si vede nelle foto non è neanche vero, ma i modelli che ci propongono sono esasperati.Me ne sono sempre fregata ho cercato di puntare sempre su me stessa.

Se in passato Monica non ha voluto piegarsi agli stereotipi, oggi intende replicare a tutte le persone, donne comprese, che l’accusano di essersi rifatta gli zigomi:

Oggi molte donne in ogni foto mi accusano di essermi gonfiata gli zigomi perché la moda è quella , di essermi troppo rifatta. Con queste foto d’epoca🤪 voglio solo dimostrare che la propria età si può vivere con serenità , che gli stereotipi si possono combattere e che si può essere se stesse .

La Leofreddi è chiara nel difendere la sua naturalezza e anzi rivela qual è il suo segreto anti-age:

Ho cercato sempre di rispettare la mia salute con prevenzione un po’ di attenzione al cibo, neanche troppo e un po’ di sport e di curare tanto la pelle, non ho mai fumato e neanche bevuto( solo per brindare!!) . Fate una risata in faccia a chi vi critica , fa bene alla salute!!

Prendersi cura di sé e rimanere se stessi, questi i consigli della giornalista che incassa migliaia di “cuoricini”, compreso quello di Loredana Lecciso. I follower concordano con lei, le fanno i complimenti perché non si è voluta cambiare nemmeno di una virgola:

È proprio così… io ti ho conosciuta ai tempi della Serie A TIM e sei sempre stata bella cosi… te stessa! ❣️

Molti fan sperano di vederla presto di nuovo in tv, ne sentono la mancanza, come per Antonella Clerici. Ma come ha spiegato lei stessa qualche tempo fa, la sua assenza non dipende da lei: “Il lavoro è necessità e dignità in più io ho fatto televisione e sono stata fortunata perché per me è stata una scuola di vita. Mi piacerebbe tornare ad avere un mio programma ed è per questo che vi dico mi mancate. Vi ringrazio tutti insieme per l’affetto che mi dimostrate da sempre”.