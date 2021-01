La moglie di Jovanotti sulla malattia della figlia: “Una prova crudele”

Dopo il post di Jovanotti, anche la moglie Francesca Valiani ha voluto parlare della battaglia vinta della figlia Teresa contro il cancro. Un lungo post su Instagram in cui ha ringraziato i medici e gli operatori sanitari che hanno aiutato la ragazza a superare la malattia.

Ma soprattutto parole di speranza, dopo aver superato un ostacolo troppo grande, quello più temuto da qualsiasi genitore. Dal luglio dell’anno scorso la 22enne stava combattendo contro un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Finalmente, dopo sei cicli di chemioterapia, è arrivata la vittoria:

Quando l’impensabile ti arriva addosso senti che non sarai in grado di affrontarlo, che vincerà lui, ma se la fortuna ti mette accanto medici ed infermiere straordinari che ti spingono a credere che invece no, lui non vincerà affatto, inizi a crederci e guardare solo l’obiettivo, la fine.