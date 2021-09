Miriana Trevisan, il commento tagliente di Costanzo: “Ormai è uscita di scena”

Miriana Trevisan è tra le concorrenti del Grande Fratello Vip 6. L'ex showgirl è stata tra i personaggi più seguiti della televisione tra gli anni '90 e il 2000. Poi, però, è lentamente sparita dalla scena, fino a quando Alfonso Signorini non ha annunciato il suo nome tra le "papabili" partecipanti alla nuova edizione. La Trevisan si è detta felicissima di prendere parte al reality show, ma non solo: spera fortemente che possa essere un segno di rinascita televisiva . Qualcuno, però, non è d'accordo.

Miriana è prontissima al salto, a tornare ai bagni di folla, sotto le luci della ribalta. La stroncatura è arrivata da uno dei giornalisti più importanti della televisione, ovvero Maurizio Costanzo. Quest'ultimo cura una rubrica sul settimanale Nuovo, in cui è stato davvero piuttosto duro a riguardo, riservando parole a dir poco taglienti. "Dubito che il GF Vip possa rilanciare chi è uscito di scena".

Il sogno della Trevisan viene così spezzato da un commento severo da parte di Costanzo. Dopotutto, Miriana non aveva fatto nulla di male: altri prima di lei sono riusciti nell'impresa di riavviare la carriera grazie al GF Vip. Nulla di particolarmente ardito o fuori dallo schema. In merito alla domanda di una lettrice del settimanale, Maurizio è stato piuttosto diretto.

"Da quando è in onda, il GF Vip è la vetrina per personaggi meno noti, oppure che da un po' di tempo sono fuori dai radar televisivi". Le sue parole, però, non hanno scalfito minimamente Miriana, che in un'intervista esclusiva per il settimanale Chi, ha ammesso in anteprima come affronterà il suo percorso nella casa. Il suo segreto? Solamente uno, ovvero affidarsi al suo sesto senso.

"Sceglierò con chi legare in base al mio istinto". E c'è di più, perché a Sorrisi e Canzoni, ha invece svelato che ha dei punti deboli. L'ex showgirl non sopporta in alcun modo chi alza la voce (cosa piuttosto frequente all'interno della casa). Infine, ha ammesso di essere molto propensa al pianto. "Sento di poter mostrare al pubblico la mia vita privata". Ha promesso scintille, dopotutto - chissà che, alla fine, Costanzo non si ricreda e la carriera della Trevisan possa prendere il volo verso le stelle.