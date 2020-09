Miriana Trevisan, lutto per la showgirl. L’addio al padre su Instagram

editato in: da

Grande dolore per Miriana Trevisan, che ha perso un membro importante della sua famiglia. È venuto a mancare infatti il padre. A darne l’annuncio proprio lei, che su Instagram ha voluto condividere una tenero messaggio per ricordarlo.

Miriana Trevisan ha sempre tenuto alla sua privacy e quasi mai ha lasciato trapelare questioni personali o di famiglia. Questa volta, probabilmente, ha però sentito l’esigenza di condividere un triste momento con i suoi sostenitori e, soprattutto, di dedicare delle parole ad una delle persone più importanti della sua vita, suo padre.

Buon “viaggio” Papà – ha scritto la showgirl-. Ti amo tanto. Grazie, grazie, grazie.

Poche e semplici le parole affidate a Instragram per fare sapere, sia attraverso un post che tramite stories, di aver perso un membro così importante della famiglia. Impossibile non percepire la sofferenza per il duro momento che sta affrontando.

Immediati i commenti di supporto e di vicinanza dei suoi fan, che hanno voluto farle percepire tutto il calore e l’affetto possibile. Messaggi di cordoglio, inoltre, sono arrivati anche da alcuni volti noti del mondo dello spettacolo e da alcuni colleghi di Miriana. Tra questi anche Manila Nazzaro e Roberta Capua.

Nessun commento, invece, da parte di Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, ex compagno della Trevisan, attualmente impegnato nel programma televisivo di Rai 1 Tale e Quale Show. Il cantante, che ha fatto a lungo coppia con la showgirl e che con lei ha avuto anche un figlio, ha preferito non lasciarsi andare a pubbliche manifestazioni.

Non ci sono dubbi, però, che Pago avrà avuto modo di stare vicino all’ex compagna in forma privata. I due, entrambi estremamente riservati, nonostante la separazione, sono riusciti a restare in ottimi rapporti. Da sempre, infatti, si sostengono a vicenda nei momenti più difficili della loro vita.

Dopo il triste annuncio la Trevisan ha preferito allontanarsi, almeno per il momento, dai social, per affrontare il lutto circondata dall’affetto dei suoi cari e per dare il massimo supporto ai suoi familiari.