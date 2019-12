Miriana Trevisan in ansia per Pago e il figlio Nicola: “Grazie a Dio tutto bene”

editato in: da

Miriana Trevisan racconta la sua preoccupazione per Pago e il figlio Nicola su Instagram. L’ex stella di Non è la Rai ha commentato uno degli ultimi post del cantante sardo, svelando di essere stata in pena per il bambino e l’ex marito per diverse ore.

Pago e Miriana sono stati sposati dal 2003 al 2013, un grande amore da cui è nato Nicola, unico figlio della coppia. Anche se i due si sono lasciati da diversi anni, sono comunque riusciti a creare un ottimo rapporto. Durante l’esperienza di Pago a Temptation Island Vip con Serena Enardu, la Trevisan ha elogiato il suo comportamento, affermando anche in diverse interviste che l’artista è un ottimo padre.

Terminata l’avventura nel reality di Maria De Filippi, Pacifico Settembre è tornato alla sua vita di sempre e accanto a sè ha anche la Trevisan. Dopo tanti like e dichiarazioni di stima sui social nei confronti dell’ex marito, Miriana ha dovuto affrontare un piccolo problema, risolto grazie a un post su Instagram.

Pago infatti ha pubblicato sul suo profilo una foto in cui è su una nave insieme al figlio Nicola. I due sorridono, ma si vede che sono molto stanchi. “In viaggio con papà – ha scritto l’x della Enardu -, ma che viaggio però! Partenza da Civitavecchia alle 20.00…Magari. Prevista a mezzanotte, effettiva alle 2.00 di stamattina, causa maltempo. Arriveremo per le 17.30, ma a noi non frega niente. C’è di peggio, dice Nicola, e ha ragione, già lo sa. A noi ci basta stare insieme. Natale arriviamoooo!”.

Fra i primi commenti apparsi sotto il post di Instagram c’è quello di Miriana Trevisan che ha svelato di aver provato a contattare l’ex marito per diverse ore. La showgirl non ha nascosto la preoccupazione per il figlio e Pago, cancellata grazie alla foto apparsa su Instagram. “È dalle 7 di questa mattina che vi cerco – ha scritto -. Grazie a Dio tutto bene”.