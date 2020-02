Miriana Trevisan, attacco alla Enardu: “Pacifico sta pagando tutte le conseguenze”

editato in: da

Nella storia tra Pago e Serena, Miriana Trevisan ha avuto un ruolo di peso, questo è innegabile. La show girl sarda si era pronunciata, in passato, a favore della relazione a patto che facesse stare bene il cantante.

Miriana Trevisan era persino entrata nella casa del GF Vip per sorprendere Pago: l’ex marito, ancora innamoratissimo di Serena Enardu, si era da poco confrontato con quest’ultima e si sentiva confuso e turbato. Così, la Trevisan lo aveva incoraggiato a seguire il suo cuore.

Tuttavia, dopo l’ingresso ufficiale di Serena al GF Vip, la cose sono cambiate. Miriana, oltre a sottolineare che il perdono non poteva certamente essere immediato, ha cominciato ad analizzare la situazione e ad assumere una posizione più critica.

Posizione incoraggiata anche dal fatto che il figlio avuto con Pago, Nicola, non ha preso bene l’ingresso di Serena in casa. Prima seguiva e supportava attivamente il padre, poi ha cambiato radicalmente idea, come affermato dalla stessa Miriana:

Nostro figlio Nicola non guarda più suo padre in tv. Da quando è entrata Serena si è dispiaciuto perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui. Mi ha guardato e mi ha detto: Perché è entrata? Papà doveva giocare da solo. Il gioco era suo e la sorpresa dovevo essere io.

Ma Nicola non è l’unico a pensare che Pago dovesse giocare da solo: anche Pedro Settembre, fratello del cantante, la pensa così. Ed è entrato nella Casa proprio per comunicarlo ufficialmente al fratello, cui ha detto:

Da quando è entrata lei ti stai chiudendo. Ho il dovere di dirti che se lei veramente ti ama, ti aspetta fuori, non entra qua dentro. Per il tuo bene ti dovrebbe far fare il tuo percorso, poi vi vedete a casa e discutete sul da farsi. E tu lo sai meglio di me.

Alla luce di queste dichiarazioni, Miriana Trevisan è stata chiamata a intervenire durante Mattino Cinque. Qui, Federica Panicucci le ha chiesto di fare un’analisi della Enardu, ma la risposta è stata lapidaria:

Un’analisi di Serena? In realtà mi vorrei astenere da questo. Però posso dire che conosco bene la famiglia di Pacifico, conosco il fratello e mi allineo con quello che ha detto. Ne abbiamo parlato ieri, quattro ore, prima che lui entrasse in casa. Il fratello per intervenire deve aver vissuto, in questi sette anni in cui loro sono stati insieme, qualcosa che noi non abbiamo visto, che non abbiamo vissuto.

Dopo un breve scambio con gli altri ospiti in studio e con i conduttori, Miriana ha poi aggiunto:

Quello che so è che vedo tanta disarmonia tra Pago e Serena. E Pacifico ne sta pagando le conseguenze.

Insomma, la posizione di Miriana è molto lontana da quella di poche settimane fa. E, come la famiglia, sembra preoccupata per il cantante. Avranno ragione, o è solo un eccesso di preoccupazione?