Miriam Leone, sposa felice: la dedica al marito che scioglie il cuore

Miriam Leone, i segreti del suo meraviglioso abito da sposa

Al cuore non si comanda e, quando è in preda all’amore più forte e puro, è inevitabile che ti spinga a fare di tutto per urlare al mondo la tua felicità. Miriam Leone è in uno stato di grazia davvero invidiabile, lei che ha da poco sposato Paolo Carullo e che, a distanza di due mesi, è sempre più innamorata e felice. Spinta da questo bellissimo sentimento ha deciso di fargli una sorpresa su Instagram (noi intanto abbiamo preparato i fazzoletti).

La romanticissima dedica al marito Paolo

Dobbiamo ammetterlo, questa volta la splendida Miriam Leone ci ha fatto proprio commuovere. E siamo certe che abbia suscitato lo stesso effetto sul suo Paolo, che non sapeva assolutamente nulla della sorpresa che sarebbe arrivata su Instagram per lui.

Una foto semplicissima, probabilmente scattata col cellulare. La coppia è di spalle nel giorno delle nozze e di lei riconosciamo il retro del meraviglioso abito da sposa firmato Dior. Miriam tiene il braccio dolcemente poggiato sulle spalle di lui, come a dire ‘io ci sono, sono qui per te’. Poi la dedica, parole che arrivano dritte al cuore e ci emozionano:

Due mesi fa sei diventato mio marito. Due mesi fa sono diventata tua moglie .Ogni giorno cerco di onorare e adorare questa promessa sull’altare delle cose belle che mi sono capitate nella vita e che mi voglio meritare. Non sei un impegno tu, sei una gioia. Il mio lavoro mi porta lontano da casa per lunghi periodi, come anche oggi, così mi permetto di farti qualche piccola sorpresa che so che non ti aspetti, come questo post…il resto te l’ho scritto su whatsapp …

Miriam non è mai stata tipo da gossip e ha sempre cercato di mantenere – per quanto possibile – la sua vita nell’intimità della privacy. Tanto che del matrimonio tecnicamente non si doveva saper nulla. Su Vanity Fair ha detto: “Tendo abbastanza a proteggerlo dai riflettori, per darci la possibilità di restare ancorati a una vita normale. E che cos’è una vita normale se non una forma di trasgressione? Tra l’altro non avevo mai avuto un fidanzato siculo, neanche quando vivevo lì”.

Miriam e Paolo, un grande amore

L’ex Miss Italia e oggi attrice apprezzatissima dal pubblico sta vivendo un momento magico. Perché se da un lato il successo professionale è ricco di soddisfazioni e importanti traguardi, dall’altro anche il cuore vuole la sua parte. E per lei è arrivato il grande amore circa due anni fa, quando conobbe il manager Paolo Carullo quasi per caso.

Miriam Leone ha sempre protetto questo grande sentimento, cercando in tutti i modi di tenerlo al di fuori delle pagine di gossip. E c’era perfino riuscita – o quasi – visto che praticamente nessuno sapeva neanche che nome avesse questo presunto fidanzato del mistero, anche a pochi giorni dalle nozze.

Poi il matrimonio, nozze “mature” come lei stessa le ha definite che sono arrivate in un momento di profonda consapevolezza. Miriam ha coronato il suo sogno d’amore nella meravigliosa Scicli, bella come forse non era mai stata. Il sorriso e gli occhi di una donna innamorata sono inconfondibili.