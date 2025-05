Miley Cyrus in terapia intensiva per un’infezione al ginocchio. Come sta

La cantante è finita di recente in terapia intensiva per una brutta infezione al ginocchio: come sta adesso

Fonte: Getty Images Miley Cyrus

Un’esperienza drammatica quella di Miley Cyrus, che è finita in terapia intensiva per una brutta infezione al ginocchio. Lo ha raccontato lei stessa durante la sua ospitata al Jimmy Kimmel Live!, ricordando di aver rischiato quasi la vita per Something Beautiful, il progetto cinematografico che accompagna l’omonimo album in studio in uscita il 30 maggio.

Miley Cyrus finisce in terapia intensiva, come sta oggi

Momenti di panico per Miley Cyrus, che oggi per fortuna si è lasciata alle spalle. La cantante è infatti finita in terapia intensiva a causa di una grave infezione sviluppatasi dopo le riprese notturne del suo nuovo film girato sulla Hollywood Walk of Fame.

Ospite del Jimmy Kimmel Live!, l’artista ha raccontato i dettagli dell’esperienza vissuta qualche mese fa, quando ha rischiato la vita a causa di una brutta infezione. “Abbiamo girato il video a ottobre e a novembre, proprio il Giorno del Ringraziamento, sono finita in terapia intensiva – ha raccontato la cantante – Non perché fosse così grave da subito, ma l’ospedale era pieno e mi hanno messa lì”.

I problemi però sono arrivati poco dopo. “La mia gamba ha iniziato a disintegrarsi… Proprio intorno al ginocchio”, ha spiegato Miley al conduttore. “Il medico mi ha chiesto se avessi idea di come avessi potuto prendere un’infezione così brutale e subito mi è venuta in mente l’immagine di me che rotolo per terra sulla Walk of Fame”.

Per evitare la folla e risparmiare sul budget, le riprese si sono svolte di notte, ma la scelta non si è rivelata tra le più azzeccate. “Avevo un grande sogno e anche un buon budget, ma ho speso tutto per i vestiti – ha scherzato l’artista – .Così, quando è arrivato il momento di girare alla “Walk of Fame”, mi hanno chiesto se l’avessi affittata. E io ho risposto: ‘Andiamo nel cuore della notte, tanto di notte non c’è nessuno’. Ma avete presente come sia la Walk of Fame di notte? Ho pensato che fosse il mio ultimo giorno”.

Ma il dettaglio più scioccante è stato il commento del chirurgo: “Sentirmi dire ‘Che schifo’ da uno che apre cadaveri per mestiere è stato assurdo”, ha commentato ridendo la cantante. “Questi fanno operazioni al cervello e guardando il mio ginocchio, mi dicevano che era disgustoso“.

L’infezione al ginocchio

Per fortuna oggi Miley Cyrus è perfettamente guarita, e la sua brutta disavventura è solo una storia da raccontare durante le interviste. C’è da dire che le infezioni così gravi sono rare, ma un graffio e condizioni esterne poco igieniche come una strada trafficata come la Hollywood Walk of Fame per provocare il grave problema di salute che l’ha spedita in terapia intensiva.

“Inizialmente mi sono sentita in colpa per aver rovinato il video con questa storia così squallida“, ha ironizzato la cantante, pronta a tornare sulle scene con il suo nuovo progetto, nelle sale dal prossimo 12 giugno. “Ti sei sacrificata per quest’opera, hai quasi dato la vita per questo film”, ha replicato altrettanto divertito il conduttore Jimmy Kimmel.