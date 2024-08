Fonte: IPA Michelle Hunziker

Michelle Hunziker sta vivendo un periodo di meritata vacanza, dopo gli impegni televisivi, che l’hanno vista protagonista di diversi show di successo, come Michelle Impossible e Io Canto Family, dove ha dato prova di tutta la sua bravura. Di recente, la conduttrice televisiva ha anche condotto uno speciale evento musicale, che andrà in onda su Canale 5, ed era incentrato sulla brillante carriera di Andrea Bocelli, con la presenza di diversi ospiti internazionali.

Prima di riprendere i suoi impegni televisivi, però, Michelle Hunziker ha deciso di passare del tempo spensierato con alcune delle persone a lei più care, organizzando una vacanza in montagna con le figlie Sole e Celeste Trussardi e l’amica di sempre: Serena Autieri. Per l’occasione, la showgirl ha sfoggiato un look da vera esperta di sport montani.

Michelle Hunziker, il look da scalatrice

Michelle Hunziker sta vivendo un’estate 2024 all’insegna del relax e della famiglia, come raccontato sulla sua pagina Instagram ufficiale, dove ha condiviso diverse foto con le figlie più piccole Sole e Luna Trussardi e, altre, che la ritraggono felice in costume, pronta a godersi tutti i pregi della bella stagione. Dopo una breve parentesi lavorativa, che l’ha vista impegnata, alla conduzione dello speciale concerto che celebra la carriera di Andrea Bocelli, Michelle Hunziker ha raggiunto la sua grande amica Serena Autieri in montagna per passare un periodo insieme a contatto con la natura.

Nelle sue stories, la conduttrice televisiva ha commentato la loro reunion, scrivendo “Era ora” e, in seguito, ha raccontato le loro giornate insieme, cominciate con una serata barbecue, in cui lei era proprio l’addetta alla carne. In seguito, Michelle Hunziker e Serena Autieri hanno deciso di impegnarsi nella scalata di una montagna, insieme alle loro figlie e, per l’occasione, l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha indossato una tuta da scalatrice nera, che non nascondeva la sua bellezza unica.

La conduttrice televisiva ha raccontato la prima arrampicata delle due figlie minori con grande gioia e soddisfazione.

Serena Autieri, l’amore per la montagna

Il legame speciale tra Michelle Hunziker e Serena Autieri va avanti da diversi anni, infatti, le due star della televisione italiana sono molto amiche e hanno sempre smentito ogni pettegolezzo che le voleva in crisi. Le due condividono, adesso, anche l’amore per la montagna e per gli sport montani, che ha sempre appassionato la showgirl campana. Serena Autieri ha raccontato di aver coinvolto nella sua passione anche la collega di origini svizzere e, adesso, le sue figlie.

Prima di rincontrare la sua amica, Serena Autieri si trovava già sulle Dolomiti e aveva raccontato una sua impresa sportiva su Instagram: “Impresa iconica portata a termine! Raggiungere in ferrata le cime della Tofana di mezzo a 3.244 mt dopo 7 ore mi fa sentire fiera del gruppo di amici storici con cui l’ho fatto, forte e realizzata. Abbiamo provato ogni emozione dalle risate iniziali, alla gioia pura, dall’adrenalina alla paura di non farcela… Già programmando la prossima”.

La conduttrice televisiva non ha nascosto il suo amore per il paesaggio montano: “Meravigliose Dolomiti! La natura ha un modo speciale di rigenerare il nostro spirito”.